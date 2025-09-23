شاهد.. تعطل السلم الكهربائي بترامب وزوجته في الأمم المتحدة

واستهلّ ترامب كلمته بالإشارة إلى توقف شاشة القراءة أمامه، وكذلك تحدث عن حادثة توقّف السلم الكهربائي، في إشارة "ساخرة" من قدرات الأمم المتحدة التي وجّه سهامه الكلامية نحوها، باعتبار أنها عاجزة عن الفعل وتكتفي بالإدانات والإشادات، في حين "أنا نجحت في إنهاء سبعة حروب".
وقال ترامب: "أنهيت 7 حروب بعضها دام نحو 30 عاماً، مضيفاً "لم نحصل على أي شيء من الأمم المتحدة ولم تقف إلى جانبنا لوقف الحروب".
وتابع قائلاً: "ما يهمني هو إنقاذ الأرواح وليس الحصول على الجوائز"، معتبراً أنّ عملية بناء مقر الأمم المتحدة "شابها فساد".
-
أخبار متعلقة
-
أردوغان: أدعو الدول التي لم تعترف بفلسطين لفعل ذلك
-
ترامب: علينا إنهاء الحرب في القطاع والتفاوض على السلام
-
الرئيس البرازيلي: لا شيء يبرر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة
-
ترامب: خلال السنوات الست الماضية دخلنا عصر الأزمات الكبرى
-
غوتيريش: مبادئ الأمم المتحدة محاصرة وركائز السلام في خطر
-
بدء أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة
-
الناتو يجتمع اليوم بطلب من إستونيا عقب دخول 3 مقاتلات روسية لمجالها الجوي
-
وفاة مفتي عام المملكة العربية السعودية