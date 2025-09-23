شاهد.. تعطل السلم الكهربائي بترامب وزوجته في الأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- توقّف السلم الكهربائي في مقر الأمم المتحدة عند صعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، في طريقهما إلى قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

واستهلّ ترامب كلمته بالإشارة إلى توقف شاشة القراءة أمامه، وكذلك تحدث عن حادثة توقّف السلم الكهربائي، في إشارة "ساخرة" من قدرات الأمم المتحدة التي وجّه سهامه الكلامية نحوها، باعتبار أنها عاجزة عن الفعل وتكتفي بالإدانات والإشادات، في حين "أنا نجحت في إنهاء سبعة حروب".





وقال ترامب: "أنهيت 7 حروب بعضها دام نحو 30 عاماً، مضيفاً "لم نحصل على أي شيء من الأمم المتحدة ولم تقف إلى جانبنا لوقف الحروب".



وتابع قائلاً: "ما يهمني هو إنقاذ الأرواح وليس الحصول على الجوائز"، معتبراً أنّ عملية بناء مقر الأمم المتحدة "شابها فساد".