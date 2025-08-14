الخميس 2025-08-14 09:45 م
 

شهيد بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الخميس، 14-08-2025 07:40 م
الوكيل الإخباري-  استشهد لبناني، مساء اليوم الخميس، بغارة بصاروخين من الطيران المسير الإسرائيلي، استهدفت دراجة نارية في بلدة عيترون جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني.اضافة اعلان


وأضاف المصدر  "إن النيران تشتعل بين المنازل في عيترون في مكان الاستهداف".
 
 
