شهيد بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وأضاف المصدر "إن النيران تشتعل بين المنازل في عيترون في مكان الاستهداف".
-
أخبار متعلقة
-
الكرملين: لقاء بوتين وترامب سيجري وفق صيغة "خمسة مقابل خمسة"
-
روسيا تعلن عن تطوير ترسانة الصواريخ رغم وقف نشرها
-
فرض قيود على حركة الطيران جنوب غرب روسيا
-
وصف سعودي غير مسبوق لرئيس وزراء الكيان
-
وزير الخارجية البريطاني يدعو لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر شمالي دارفور
-
مصدر أمريكي: ترامب قد يزور إسرائيل الشهر المقبل
-
رويترز: رئيس الموساد يزور قطر لإحياء محادثات غزة
-
وزارة الدفاع التركية: أنقرة ستساعد دمشق بأنظمة أسلحة ومعدات بموجب اتفاق