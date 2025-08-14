شهيد بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

07:40 م

الوكيل الإخباري- استشهد لبناني، مساء اليوم الخميس، بغارة بصاروخين من الطيران المسير الإسرائيلي، استهدفت دراجة نارية في بلدة عيترون جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني.





وأضاف المصدر "إن النيران تشتعل بين المنازل في عيترون في مكان الاستهداف".





