صحيفة: القوات الجوية الهندية في حالة تأهب على طول الحدود مع باكستان

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة Times of India، نقلا عن مصادر في قيادة القوات الجوية الهندية بأن القوات وضعت في حالة تأهب قصوى على طول الحدود مع باكستان.



وتابع المصدر أن أطقم أسراب المقاتلات المسلحة بالكامل في القوات الأمامية في راجاستان والبنجاب على أهبة الاستعداد لمهام قتالية فورية. وقال: "يمكن استخدام مقاتلات (رافال) متعددة المهام التي تم شراؤها من فرنسا والمزودة بصواريخ كروز جو -أرض من طراز (سكالب) بمدى يزيد عن 300 كيلومتر لتنفيذ مهام قتالية".

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وأشارت الصحيفة إلى رفع حالة التأهب القتالي للطيران في المطارات العسكرية الهندية في ضوء القصف غير المبرر الذي شنته القوات الباكستانية ليلة الخامس من مايو في ثماني قطاعات على طول خط السيطرة بالكامل في كشمير.



وقد تدهورت العلاقات الهندية الباكستانية في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في 22 أبريل في باهالغام بإقليم جامو وكشمير، والذي أسفر عن مقتل 25 مواطنا هنديا ومواطن نيبالي واحد. وقالت الهند إنها تمتلك أدلة على تورط جهاز الاستخبارات الباكستاني في الهجوم الذي نفذته جماعة "لشكر طيبة". وقد فرضت نيودلهي وإسلام آباد قيودا متبادلة على الموظفين الدبلوماسيين، وعلقتا الاتفاقيات الثنائية، وأغلقتا المجال الجوي لكل منهما أمام الطائرات. وأفاد الجانبان بفتح النار على خط السيطرة واتخاذ إجراءات انتقامية.