الأحد 2025-09-28 10:50 ص
 

عراقجي: طهران لن تعترف بأي محاولة لفرض عقوبات أممية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
 
الأحد، 28-09-2025 08:46 ص
الوكيل الإخباري-   دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى منع تفعيل آلية تنفيذ العقوبات التي أُعيد فرضها.اضافة اعلان


وكتب عراقجي في رسالة موجهة إلى غوتيريش ونشرها على منصة إكس "نحثكم على منع أي محاولة لإعادة تفعيل آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وهيئة الخبراء"، مضيفا أن طهران لن تعترف بأي محاولة لتمديد أو إعادة تفعيل أو فرض عقوبات الأمم المتحدة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غت

منوعات في بلد عربي.. أغلى فستان ذهبي في العالم وهذا سعره الخيالي - صورة

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية": استمرار تنفيذ المشاريع الإغاثية في غزة

56

منوعات السعودية تكتشف أقدم مستوطنة معمارية في الجزيرة العربية

بوابة جسر الملك حسين

أخبار محلية بدء حركة المسافرين عبر جسر الملك الحسين

لغع

أخبار الشركات المركزية تويوتا تواصل دعمها لأحمد بني هاني ليكون أول أردني يعتلي ثلاثًا من أعلى قمم العالم

ىت

منوعات الصين تدشّن أعلى جسر في العالم بارتفاع 625 مترا - فيديو

54

منوعات "علاج الفوبيا".. مؤثر أمريكي يُثير صدمة بتعامله مع طفله في فيديو مثير للجدل

غزة

فلسطين استشهاد رضيع نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة