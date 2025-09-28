عراقجي: طهران لن تعترف بأي محاولة لفرض عقوبات أممية

وكتب عراقجي في رسالة موجهة إلى غوتيريش ونشرها على منصة إكس "نحثكم على منع أي محاولة لإعادة تفعيل آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وهيئة الخبراء"، مضيفا أن طهران لن تعترف بأي محاولة لتمديد أو إعادة تفعيل أو فرض عقوبات الأمم المتحدة.
-
أخبار متعلقة
-
الصين تفتتح أطول جسر في العالم أمام حركة المرور
-
إعلام إسرائيلي: الشاباك يحقق بالعدوان الإسرائيلي على قطر
-
إغلاق المجال الجوي قرب لوبلين وزيسوف في بولندا
-
عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران تدخل حيز التنفيذ
-
معاريف: نتنياهو كان يبحث عن صورة نصر بالهجوم على قطر
-
الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران
-
وزير خارجية مصر: لن نكون بوابة لتهجير الفلسطينيين
-
السعودية: الأمم المتحدة تحتاج أن تكون أكثر كفاءة للحد من الصراعات