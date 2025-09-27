الأحد 2025-09-28 01:22 ص
 

عمال الموانئ الأوروبية يطلقون حملة لمقاطعة السفن التي تحمل شحنات عسكرية إلى إسرائيل

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 27-09-2025 11:19 م

الوكيل الإخباري- اجتمعت عدة نقابات تمثل عمال الموانئ الأوروبية في مدينة جنوة شمال إيطاليا لتحديد استراتيجية لمنع تصدير الأسلحة من أوروبا إلى إسرائيل، تحت شعار "عمال الميناء لا يعملون من أجل الحرب".

ووفقا لـ (يورو نيوز)، عبر عمال تحميل وتفريغ الشحنات البحرية في بيان اليوم السبت، عن معارضتهم لما يجري بالقول إنهم "ضد الحرب" و"ضد احتلال فلسطين" داعين إلى "إنهاء الإبادة الجماعية في غزة".


وتسعى النقابة المنظِّمة للفعالية، وهي النقابة الإيطالية، إلى توسيع نطاق مقاطعة الصادرات العسكرية لتشمل جميع الموانئ الأوروبية بما في ذلك إسبانيا وفرنسا واليونان وقبرص والمغرب وألمانيا والولايات المتحدة.

 
 
