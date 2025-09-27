عمال الموانئ الأوروبية يطلقون حملة لمقاطعة السفن التي تحمل شحنات عسكرية إلى إسرائيل

ووفقا لـ (يورو نيوز)، عبر عمال تحميل وتفريغ الشحنات البحرية في بيان اليوم السبت، عن معارضتهم لما يجري بالقول إنهم "ضد الحرب" و"ضد احتلال فلسطين" داعين إلى "إنهاء الإبادة الجماعية في غزة".
وتسعى النقابة المنظِّمة للفعالية، وهي النقابة الإيطالية، إلى توسيع نطاق مقاطعة الصادرات العسكرية لتشمل جميع الموانئ الأوروبية بما في ذلك إسبانيا وفرنسا واليونان وقبرص والمغرب وألمانيا والولايات المتحدة.
