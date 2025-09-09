غارة من مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة جنوبي بيروت

وأوردت الوكالة: "استهدفت مسيّرة معادية، منذ قليل، سيارة بالقرب من مسجد محلة زاروت، بين بلدتي الجيّة وبرجا في إقليم الخروب".
وتأتي هذه الغارة غداة سلسلة غارات إسرائيلية على شرق لبنان، أوقعت خمسة قتلى، بحسب وزارة الصحة، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنها استهدفت مواقع لحزب الله.
