الثلاثاء 2025-09-09 10:37 ص
 

غارة من مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة جنوبي بيروت

تصاعد الدخان من قضاء النبطية، عقب الغارات الإسرائيلية، جنوبي لبنان
تصاعد الدخان عقب الغارات الإسرائيلية، جنوبي لبنان
 
الثلاثاء، 09-09-2025 09:33 ص
الوكيل الإخباري-   استهدفت غارة إسرائيلية سيارة قرب بلدة الجيّة، الواقعة على مسافة قرابة 30 كيلومترًا جنوبي بيروت، على ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.اضافة اعلان


وأوردت الوكالة: "استهدفت مسيّرة معادية، منذ قليل، سيارة بالقرب من مسجد محلة زاروت، بين بلدتي الجيّة وبرجا في إقليم الخروب".

وتأتي هذه الغارة غداة سلسلة غارات إسرائيلية على شرق لبنان، أوقعت خمسة قتلى، بحسب وزارة الصحة، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنها استهدفت مواقع لحزب الله.
 
 
