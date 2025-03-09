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فرنسا تندد باستهداف "مدنيين على خلفية طائفية" في سوريا

الخارجية الفرنسية
الخارجية الفرنسية
 
الأحد، 09-03-2025 07:31 ص
الوكيل الإخباري-   نددت فرنسا بأشد العبارات بـ "التجاوزات التي طالت مدنيين على خلفية طائفية" في سوريا، داعية إلى إجراء تحقيقات مستقلة لكشف ملابساتها.اضافة اعلان


ونددت فرنسا، أمس السبت، بـ"أكبر قدر من الحزم، بالتجاوزات التي طالت مدنيين على خلفية طائفية" في سوريا، إثر اشتباكات نتيجة شن مجموعات مسلحة من فلول النظام السابق هجمات على القوى الحكومية.

ودعت الخارجية الفرنسية، في بيان، "السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل ملابسات هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها".

وكررت الخارجية الفرنسية "تمسكها بانتقال سياسي سلمي وجامع، بمعزل عن التدخلات الخارجية، يكفل حماية التعددية الإثنية والطائفية في سوريا"، مؤكدة أن هذا الأمر هو "السبيل الوحيد لتجنب إغراق البلاد في التفكك والعنف، وعدم توفير أي جهد لتحقيق هذه الغاية".

روسيا اليوم
 
 
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