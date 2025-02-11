 
الثلاثاء 2025-02-11 09:54 ص
 

قراصنة صوماليون يستولون على قارب صيد

ل
تعبيرية
الثلاثاء، 11-02-2025 08:57 ص

الوكيل الإخباري- أفادت السلطات المختصة مساء أمس الاثنين بأن مجموعة من القراصنة الصوماليين المشتبه بهم استولوا على قارب صيد يمني قبالة سواحل القرن الإفريقي.

وذكرت العملية البحرية الأوروبية في الشرق الأوسط أن الحادث لا يزال قيد التحقيق، مشيرة إلى الهجوم استهدف مركبا شراعيا تقليديا من نوع "دهو" الذي يستخدم عادة في مياه الشرق الأوسط، بالقرب من بلدة إيل الساحلية في الصومال.

اضافة اعلان


من جانبها، كشفت شركة الأمن البحري "أمبري" أن القراصنة سرقوا ثلاثة قوارب صغيرة مزودة بمحركات تصل قوتها إلى 60 حصانا.


وأشارت الشركة، في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن مجموعة من القراصنة المشتبه بهم رصدت وهي تغادر سواحل بلدة إيل.


تجدر الإشارة إلى أن القرصنة قبالة السواحل الصومالية كانت منتشرة بشكل كبير في السابق، لكنها انخفضت بشكل ملحوظ بعد أن بلغت ذروتها في عام 2011، حيث شهدت تلك السنة وقوع 237 هجوما بحريا في المنطقة.


ووفقا لمجموعة "أوشنز بيوند بايرسي" المعنية بمراقبة القرصنة، فقد تسببت هذه الهجمات في خسائر اقتصادية عالمية بلغت نحو 7 مليار دولار، بالإضافة إلى دفع فدية قيمتها 160 مليون دولار.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ر

منوعات ثروة خفية في منزلك .. أجهزة قديمة تحتوي على ذهب عيار 22 قيراطاً

ا

أخبار محلية الأردن يتقدم ثلاث درجات على مؤشر مدركات الفساد لعام 2024

fh

أخبار الشركات أكاديمية جورامكو توقع اتفاقية شراكة مع FSTC-أوروبا لإطلاق مجموعة جديدة من البرامج التدريبية

أنظمة دفاع جوي - أرشيفية

عربي ودولي إسقاط 40 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية

ل

عربي ودولي قراصنة صوماليون يستولون على قارب صيد

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع تاريخي على أسعار الذهب عالمياً

و

منوعات 7 عبارات قد تؤذي أطفالنا أكثر مما نتصور

تعبيرية

وظائف أردنيون مدعوون للتعيين و المقابلات الشخصية (أسماء)



 




الأكثر مشاهدة