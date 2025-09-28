قوات فرنسية تصل إلى رومانيا للمشاركة في مناورات الناتو

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي الأحد أن القوات الفرنسية ستدخل البلاد عبر معبري جورجيو وفاما فيكي، مشيرة إلى أن تحركات الأرتال العسكرية التي قد يلاحظها المواطنون أو يتم تداول صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بالاستعدادات لهذه المناورات.
ومن المقرر أن تجرى التدريبات العسكرية بين 20 أكتوبر و13 نوفمبر المقبلين في عدة ميادين تدريب برومانيا، من بينها تشينكو، سميردان، كابو ميديا، باباداغ، ألبا يوليا، وغيرها.
وسيشارك في المناورات ما يقارب 5000 جندي و1200 قطعة من المعدات العسكرية من دول الناتو الحليفة، تشمل بلجيكا، بلغاريا، فرنسا، إيطاليا، لوكسمبورغ، مقدونيا الشمالية، بولندا، البرتغال، رومانيا، وإسبانيا، على أراضي كل من رومانيا وبلغاريا.
