الإثنين 2025-09-29 01:04 ص
 

قوات فرنسية تصل إلى رومانيا للمشاركة في مناورات الناتو

ب
أرشيفية
 
الأحد، 28-09-2025 11:21 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن نحو 2400 جندي فرنسي برفقة معدات عسكرية سيصلون إلى رومانيا بين 28 و 30 سبتمبر الجاري للمشاركة في مناورات حلف "الناتو" Dacian Fall 2025.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي الأحد أن القوات الفرنسية ستدخل البلاد عبر معبري جورجيو وفاما فيكي، مشيرة إلى أن تحركات الأرتال العسكرية التي قد يلاحظها المواطنون أو يتم تداول صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بالاستعدادات لهذه المناورات.

اضافة اعلان


ومن المقرر أن تجرى التدريبات العسكرية بين 20 أكتوبر و13 نوفمبر المقبلين في عدة ميادين تدريب برومانيا، من بينها تشينكو، سميردان، كابو ميديا، باباداغ، ألبا يوليا، وغيرها.


وسيشارك في المناورات ما يقارب 5000 جندي و1200 قطعة من المعدات العسكرية من دول الناتو الحليفة، تشمل بلجيكا، بلغاريا، فرنسا، إيطاليا، لوكسمبورغ، مقدونيا الشمالية، بولندا، البرتغال، رومانيا، وإسبانيا، على أراضي كل من رومانيا وبلغاريا.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

طب وصحة اكتشاف مسبب غير متوقع للخرف

ب

طب وصحة علماء روس يكتشفون علامات حيوية جديدة لمرض انفصام الشخصية والاكتئاب

إعلام أمريكي يكشف عن بنود خطة ترامب لوقف الحرب في القطاع

عربي ودولي إعلام أمريكي يكشف عن بنود خطة ترامب لوقف الحرب في القطاع

ل

منوعات رطوبة هائلة في السماء.. "الأنهار الجوية" تتجاوز نهر الأمازون

ب

طب وصحة أطعمة أساسية لصحة العين ومنع تدهور النظر

الأرصاد تحذر من الغبار والضباب في هذه المناطق الاثنين

الطقس الأرصاد تحذر من الغبار والضباب في هذه المناطق الاثنين

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 50 منذ فجر اليوم

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 50 منذ فجر اليوم

ل

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً



 
 





الأكثر مشاهدة