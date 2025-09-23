الثلاثاء 2025-09-23 11:55 م
 

ماكرون: شرط وحيد ليفوز ترامب بجائزة نوبل للسلام

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 23-09-2025
الوكيل الإخباري-   صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يحصل على جائزة نوبل للسلام إلا إذا أنهى الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقال الرئيس الفرنسي لقناة "بي أف أم تي في": "أرى رئيسا أمريكيا منخرطا، يقول 'أريد جائزة نوبل للسلام'. جائزة نوبل للسلام غير ممكنة إلا إذا أوقفتم هذا الصراع".

وقبل ذلك بساعات، في قمة الأمم المتحدة، اتهم الرئيس الأمريكي المنظمة بعدم "تقديم حلول" للصراعات، متحدثا عن الحروب التي زعم أنه أوقفها. وكان دونالد ترامب قد صرح قائلا: "كثير من الناس يقولون إنه يجب أن أحصل على جائزة نوبل للسلام".

وادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذا الاعتراف بدولة فلسطين سيشكل "مكافأة" على "الفظائع" التي ارتكبتها حماس.

ورد إيمانويل ماكرون على تصريحات الرئيس الأمريكي قائلا: "من الخطأ تماما القول إن هذا مكافأة لحماس، إنها الطريقة الوحيدة لعزل حماس".

وأكد الرئيس الفرنسي أيضا أن الحكومة الإسرائيلية "قامت بتحييد جميع صانعي القرار العسكريين في الحركة الإسلامية الفلسطينية" وأن "نحن نعزل حماس".

وأضاف رئيس الجمهورية: "الطريقة الوحيدة للقضاء على حماس هي إقامة سلطة شرعية. هذا بالضبط ما نفعله. لا توجد أي مبادرة أخرى تعزل حماس" مثل حل الدولتين.

روسيا اليوم
 
 
gnews

