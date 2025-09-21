الأحد 2025-09-21 11:29 م
 

ماكرون يعترف باستحالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة

ماكرون يعترف باستحالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة
ماكرون يعترف باستحالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة
 
الأحد، 21-09-2025 10:37 م
الوكيل الإخباري-   أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، باستحالة مصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة، موضحًا أن ذلك ينتهك القانون الدولي ويؤدي إلى بداية الفوضى.اضافة اعلان


وقال ماكرون: "لا يمكن مصادرة هذه الأصول من البنك المركزي حتى في هذه الحالة، وأعتقد أن هذه مسألة ثقة، ومن الضروري أن تحترم بلداننا القانون الدولي".

وأضاف أن "انتهاك القانون الدولي قد يؤدي إلى بداية الفوضى الشاملة".

واختتم ماكرون قائلًا: "نحن قادرون على التنبؤ ولن نفعل شيئًا مستحيلًا بهذه الأموال المجمدة".

وأوضح بنك "يوروكلير" البلجيكي، في وقت سابق، أنه لم يتلق بعد مقترحات محددة من الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول، لكنه على علم بمثل هذه الخطط.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية ورشة بالعقبة توصي بتمكين القيادات النقابية

ل

أخبار محلية الأردن يرحب باعتراف البرتغال رسميا بالدولة الفلسطينية

ب

أخبار محلية أنشطة وفعاليات شبابية في عدد من المراكز

ب

أخبار محلية انطلاق فعاليات ملتقى الشعر والقصة في الزرقاء

جلالة الملك عبد الله الثاني يلتقي برئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين

أخبار محلية الملك يلتقي رئيس النمسا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك

جيش الاحتلال يعلن دخول "الفرقة 36" مدينة غزة

فلسطين جيش الاحتلال يعلن دخول "الفرقة 36" مدينة غزة

ماكرون يعترف باستحالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة

عربي ودولي ماكرون يعترف باستحالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة

ل

خاص بالوكيل مناشدة لإنقاذ حياة 4 مصابين أردنيين بمرض ويلسون النادر من عائلة واحدة



 
 





الأكثر مشاهدة