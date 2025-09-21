ماكرون يعترف باستحالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة

وقال ماكرون: "لا يمكن مصادرة هذه الأصول من البنك المركزي حتى في هذه الحالة، وأعتقد أن هذه مسألة ثقة، ومن الضروري أن تحترم بلداننا القانون الدولي".
وأضاف أن "انتهاك القانون الدولي قد يؤدي إلى بداية الفوضى الشاملة".
واختتم ماكرون قائلًا: "نحن قادرون على التنبؤ ولن نفعل شيئًا مستحيلًا بهذه الأموال المجمدة".
وأوضح بنك "يوروكلير" البلجيكي، في وقت سابق، أنه لم يتلق بعد مقترحات محددة من الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول، لكنه على علم بمثل هذه الخطط.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
مطار برلين يعلن عن تأخير وإلغاء رحلات بسبب هجوم إلكتروني
-
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
-
الديمقراطيون يهاجمون ترامب بعد ضغطه على وزارة العدل
-
"تعزيزات سيناء غير مخالفة لمعاهدة السلام".. خبير عسكري مصري يصدم إسرائيل
-
تقليد الرئيس الشيشاني وسام "حامي السنّة" في غروزني
-
إيران تهدد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ردا على فرض العقوبات
-
وزير الدفاع البيلاروسي: لا نريد خوض حرب مع بولندا
-
الكرملين: نتوقع من ترامب بذل جهود لتسوية سلمية في أوكرانيا