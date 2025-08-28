الخميس 2025-08-28 11:34 م
 

مقتل ضابط وعسكري لبنانيين بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة

ا
أرشيفية
 
الخميس، 28-08-2025 10:06 م

الوكيل الإخباري- قتل ضابط وعسكري وأصيب عنصران آخران، مساء الخميس، بانفجار مسيّرة إسرائيلية عقب سقوطها في بلدة الناقورة جنوبي لبنان، وفق ما أعلن الجيش اللبناني.

اضافة اعلان


وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان "أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بعد سقوطها في بلدة الناقورة، انفجرت، مما أدى إلى استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرين آخرين".


وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن المسيّرة الإسرائيلية كانت تحمل قنبلة متفجرة، وسقطت بينما كانت تحاول إلقاء القنبلة على حفارة في بلدة الناقورة قضاء صور.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

فلسطين مصر وقطر يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

الشرع يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

عربي ودولي الشرع يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

ل

فلسطين الصحفيون الفلسطينيون يحذرون من تحريض الإعلام الإسرائيلي على استهدافهم

وزارة البيئة تطلق حملة لتعزيز النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

أخبار محلية وزارة البيئة تطلق حملة لتعزيز النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

ا

أخبار محلية الزرقاء: انطلاق مهرجان الثقافة والفنون في دورته الثانية

تأكيد على وحدة سوريا وسيادتها في لقاء رئاسي مع رئيس المخابرات العراقية

عربي ودولي تأكيد على وحدة سوريا وسيادتها في لقاء رئاسي مع رئيس المخابرات العراقية

مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في لبنان لنهاية العام القادم

عربي ودولي مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في لبنان لنهاية العام القادم

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية تشرين الثاني المقبل

أسواق ومال روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية تشرين الثاني المقبل



 
 





الأكثر مشاهدة