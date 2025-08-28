مقتل ضابط وعسكري لبنانيين بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة

الوكيل الإخباري- قتل ضابط وعسكري وأصيب عنصران آخران، مساء الخميس، بانفجار مسيّرة إسرائيلية عقب سقوطها في بلدة الناقورة جنوبي لبنان، وفق ما أعلن الجيش اللبناني.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان "أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بعد سقوطها في بلدة الناقورة، انفجرت، مما أدى إلى استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرين آخرين".