مقتل ضابط وعسكري لبنانيين بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان "أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بعد سقوطها في بلدة الناقورة، انفجرت، مما أدى إلى استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرين آخرين".
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن المسيّرة الإسرائيلية كانت تحمل قنبلة متفجرة، وسقطت بينما كانت تحاول إلقاء القنبلة على حفارة في بلدة الناقورة قضاء صور.
