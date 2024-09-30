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نائب نصر الله: العدو يجن جنونه من حزب الله وجاهزون للالتحام برياً في أي وقت

نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم
نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم
الإثنين، 30-09-2024 01:43 م
الوكيل الإخباري-  ظهر نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بكلمة خاطب من خلالها الشعب اللبناني وأرسل عبرها رسائل عديدة إلى اسرائيل .اضافة اعلان


أبرز ما جاء في كلمة نعيم قاسم بأن حزب الله جاهز للالتحام مع الاحتلال الاسرائيلي في حال قرر الدخول برياً إلى لبنان.

واعتبر أن مسيرة نصرالله حسن نصر الله مستمرة ، لافتاً إلى أن حزب الله مستمر بأهدافه.

ونفى قاسم تصريحات اسرائيل عن استهداف 20 قائداً من الحزب في الضربة التي اغتال بها حسن نصرالله .

ولفت أن إسرائيل تعتدي بارتكاب المجازر في كل مناطق لبنان حتى لم يبق بيت إلا وآثار إسرائيل العدوانية واضحة فيه.

ونوّه أن الولايات المتحدة الأمريكية تساند إسرائيل بكل إمكاناتها في هذه المواجهة .

وأضاف بأن عمليات الحزب مستمرة بالوتيرة نفسها وزيادة ، إذ أن الحزب استهدف معاليه أدوميم وحيفا وسيواصل المقاومة بحسب قاسم.

وعرّج قاسم إلى أن المعركة طويلة والخيارات مفتوحة وبأن الحزب سيواجه أي احتمال في حال دخلت القوات الإسرائيلية بريا.

وبيّن بأنه وعلى الرغم من  اغتيال الكوادر مؤخراً في لبنان إلى أن إسرائيل لم تتمكن من المساس بقدرة الحزب ، حيث يُجن العدو وقادته لعدم تمكنهم من تقويض الحزب حتى الآن على حد وصفه.
 
gnews

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