هيئة البث: لقاء متوقع بين الشيباني وديرمر هذا الأسبوع

الوكيل الإخباري-  من المتوقع أن يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر هذا الأسبوع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد.اضافة اعلان


وقد التقى الاثنان سابقا عدة مرات لوضع أساس لاتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا.

وحسب مصادر، فإن من يدفع لإجراء هذا اللقاء هو المبعوث الأميركي توم براك، الذي اجتمع مع الطرفين سابقا.

وأغسطس الفائت، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بأن وزير الخارجية السوري التقى في باريس وفدا إسرائيليا لبحث عدد من الملفات المتعلقة بخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، في اجتماع تمّ برعاية أميركية.

وذكرت الوكالة أن النقاشات ركزت على وقف التدخل في الشأن السوري الداخلي، وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 الذي ينص على وقف الأعمال القتالية بين سوريا وإسرائيل وإشراف قوة أممية على المنطقة المنزوعة السلاح.

وأشارت "سانا" إلى أن المحادثات تأتي في إطار "الجهود الدبلوماسية الأميركية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها".

سكاي نيوز
 
 
