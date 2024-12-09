واشنطن تستكشف سبل التواصل مع المعارضة بسوريا

الوكيل الإخباري- قال منسق مجلس الأمن القومي الأميركي للاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي لـ"سي إن إن" ان واشنطن ستعمل على استكشاف سُبل للتواصل مع المجموعات التي سيطرت على دمشق.

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