وزير الدفاع الألماني يطالب بإصلاح الصناعة الدفاعية الأوروبية

الإثنين، 29-09-2025 05:58 م
الوكيل الإخباري- أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن دعمه لفكرة إنشاء "جدار طائرات مسيّرة" على طول الجانب الشرقي لحلف الناتو، لكنه لا يعتبر ذلك مهمة ذات أولوية.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأمن في وارسو، الذي بُثّ مباشرة على قناة اليوتيوب الخاصة بالمنتدى، حيث قال بيستوريوس: "أقدّر جدًا فكرة ومفهوم جدار الطائرات المسّيرة على طول الجانب الشرقي، لكن علينا الانتباه إلى التحكم في التوقعات وإدارتها. نحن لا نتحدث عن مفهوم سيتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة؛ أعتقد حتى أكثر من ذلك. يجب أن نفكّر ونعمل وفقًا للأولويات، وهي أولويات مختلفة في رأيي. بالطبع نحتاج إلى الحماية من الطائرات المسّيرة، ولكن ليس من خلال جدار الطائرات المسّيرة".

كما دعا الوزير الألماني إلى تسريع وتيرة التطوير والمشتريات حتى لا يتخلف الحلف عن الركب من الناحية التكنولوجية، مضيفًا: "كل ما نصنعه أو نشتريه الآن سيتم إلغاؤه خلال بضع سنوات بسبب التطورات التكنولوجية الجديدة. لذلك نحن بحاجة إلى عملية سريعة لمعالجة كل هذه القضايا. من وجهة نظري، هذا مهم جدًا".

