الأحد 23-07-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 23-07-2023 11:34 ص

المربية الفاضلة دعـد محمـد الرفــاعي في ذمة الله

وفيات


الوكيل الإخباري- ينعى آل طوطح وآل الرفاعي ببالغ الحزن والأسى فقيدتهم الغالية

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دعـد محمـد الرفــاعي


زوجة محمد طوطح ووالدة عبد الغني وجدة محمد وعمر وعبد الله وشقيقة المرحومين الدكتور هشام وبسام وأميمة الرفاعي


ومديرة قسم الأولية المختلطة في الكلية العلمية الاسلامية لعقود طويلة ، فقد تخرج الالاف من خيرة أبناء وبنات الوطن ، وكانت لهم معلمة مخلصة وأما رؤوفا فبادلوها الحب بالتقدير والعلم بالعرفان.


هذا وقد شيع جثمانها الطاهر أمس السبت.


وتقبل التعازي للرجال والنساء اليوم الأحد وغدا الاثنين من الساعة الخامسة للساعة 9 مساء في صالات مسجد سيدو الكردي – أم أذينة.

 




 

 


 

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