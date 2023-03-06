الإثنين 06-03-2023
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الإثنين، 06-03-2023 06:59 م

تهنئة من الحاج محمد محمود عقل وأولاده للعم الدكتور منير عادل عقل

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تخرج اليوم من البكالوريوس بدرجة امتياز، مع أنه حاصل على الدكتوراة

أنا منير عادل عقل، خريج كلية التمريض عام 1990 من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وحاصل على دكتوراة في إدارة المستشفيات

عملت كرئيس لقسم القسطرة والشرايين في المستشفى الإسلامي لمدة 23 عامََا، وشاركت ضمن الوفد الطبي الإغاثي الأردني إلى جنوب تركيا وشمال سوريا بعد زلزال 2023 للمساهمة في إغاثة متضرري زلزال تركيا وشمال سوريا

وبعد بلوغي 56 عامََا، ومنطلقََا من قول النبي: "من سلك طريقََا يلتمس فيه علمََا سهل الله له طريقََا إلى الجنة".. تخرجت بدرجة امتياز ومعدل 93.4 من كلية الفقه الحنفي في جامعة العلوم الإسلامية

سائلََا الله لكم جميعََا التوفيق دائمََا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

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