الأربعاء 03-01-2024
الوكيل الاخباري
 

اعتقال 11 ألف فلسطيني العام الماضي نصفهم بعد 7 اكتوبر

شاهد : صورة مذيعة اسرائيلية تشعل مواقع التواصل!

فرنسا وألمانيا تنددان بالتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة

الدويري يتحدث عن اغتيال صالح العاروري

البريد الأردني والمتكاملة للخدمات اللوجستية توقعان اتفاقية تعاون

الذهب عالمياً قرب أدنى مستوى في أسبوعين

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جلسة تشاورية لبحث تطوير العمل في البترا

قصف إسرائيلي بدير البلح وجنوب لبنان

قرارات مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي

عاجل

المقاومة تعلن استهداف دبابة وتجمعاً لجنود الاحتلال

الأربعاء، 03-01-2024 05:40 م

مدير تربية العقبة يكرم موظف الشهر المتميز

09e7e46b-af13-4d45-8547-045ba65bd2a9


الوكيل الاخباري - كرم مدير تربية وتعليم محافظة العقبة الدكتور عبدالوهاب الحجاج الموظف عبد الرحمن التميمي من قسم التعليم العام على جهوده المبذولة، بحضور مدير الشؤون التعليمية الدكتورة هيام المعايطة ومدير الشؤون المالية والإدارية الدكتور عدنان الحباشنة وعدد من رؤساء الأقسام والموظفين.اضافة اعلان


واثنى الحجاج على جهود الفائز لهذا الشهر بمبادرة موظف الشهر المتميز مثمناً جهوده الطيبة وإنجاز المهام الموكلة إليه بتميز وابداع وتفان.

واكد الحجاج على أن هذه المبادرة تعمل على تحفيز الموظفين لتقديم الخدمة الأفضل والأمثل لمتلقي الخدمة وتعكس صورة مشرقة عن المديرية .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
B40EA3E1-DA74-4838-8892-EC6EEC19DB4A

الحاج محمود شعبان في ذمة الله

15163703439_746e3d0e38_b

سميرة إبراهيم عبد الكريم مسمار في ذمة الله

000

شكر على تعازي من عشيرة العقاربه بوفاة ابنهم الشاب نواف صايل العقاربه

ta3ziya

عشائر العقاربة تنعى فقيدها الشيخ هاشم معيش العقرباوي

2a3878e6-5683-4b06-bbf3-e0816538ad0c

بلعاوي يتأهل إلى نهائيات جائزة المجلس الثقافي البريطاني

photo

الزميلان قصي وتيماء يرزقان بمولود جديد "زيد"

أخبار متعلقة
ta3ziya

عشائر العقاربة تنعى فقيدها الشيخ هاشم معيش العقرباوي

2a3878e6-5683-4b06-bbf3-e0816538ad0c

بلعاوي يتأهل إلى نهائيات جائزة المجلس الثقافي البريطاني

5bca408d-1e17-4d38-a20a-da27ddb0dde6

الدكتور البطاينة يهنئ الدكتور الزبون