الأحد 12-11-2023
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مكتب الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 11180

الأحد، 12-11-2023 08:37 م

هشام الدويك في ذمة الله

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بسم الله الرحمـن الرحيـم 
(("يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي")) صدق الله العظيم .

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تنعى عشيرة الدويك بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وفاة المروحوم "هشام ابراهيم الدويك"


سألين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته و يثبته عند  السؤال و يلهم أهله الصبر والسلوان. 


تقبل التعازي في ديوان آل الدويك في المقابلين للنساء والرجال من الساعة الخامسة الى الساعة التاسعة مساءً اعتبارا من غداً الاثنين ولمدة ثلاثة أيام.
 إنا لله و إنا إليه راجعون


 




 

 


 

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