هشام الدويك في ذمة الله

بسم الله الرحمـن الرحيـم
(("يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي")) صدق الله العظيم .
تنعى عشيرة الدويك بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وفاة المروحوم "هشام ابراهيم الدويك"
سألين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته و يثبته عند السؤال و يلهم أهله الصبر والسلوان.
تقبل التعازي في ديوان آل الدويك في المقابلين للنساء والرجال من الساعة الخامسة الى الساعة التاسعة مساءً اعتبارا من غداً الاثنين ولمدة ثلاثة أيام.
إنا لله و إنا إليه راجعون