هشام الدويك في ذمة الله

بسم الله الرحمـن الرحيـم

(("يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي")) صدق الله العظيم .

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تنعى عشيرة الدويك بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وفاة المروحوم "هشام ابراهيم الدويك"



سألين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته و يثبته عند السؤال و يلهم أهله الصبر والسلوان.



تقبل التعازي في ديوان آل الدويك في المقابلين للنساء والرجال من الساعة الخامسة الى الساعة التاسعة مساءً اعتبارا من غداً الاثنين ولمدة ثلاثة أيام.

إنا لله و إنا إليه راجعون

