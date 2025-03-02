إطلاق تطبيق 'Flashes' بديل إنستغرام المبني على بلو سكاي

الوكيل الإخباري- أُطلق هذا الأسبوع تطبيق "Flashes"، الذي يُعد بديلاً لإنستغرام ويتيح للمستخدمين مشاركة الصور والفيديوهات بطريقة مشابهة تمامًا لإنستغرام، ولكنه يعتمد على منصة "بلو سكاي" المتنامية. التطبيق يتيح للمستخدمين تحميل ما يصل إلى أربع صور في المرة الواحدة، إضافة إلى مقاطع فيديو تصل مدتها إلى دقيقة واحدة.

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تم تطوير "Flashes" بواسطة المطور سيباستيان فوغلسانغ في برلين، ويعمل على البروتوكول الأساسي الذي يدعم "بلو سكاي" المعروف باسم "AT". مما يعني أن جميع المنشورات التي يتم نشرها عبر التطبيق متوافقة مع "بلو سكاي"، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى جمهور أكبر، حيث يمكن للمحتوى أن يصل إلى مستخدمي "بلو سكاي" أيضًا.



ومن أهم ميزات "Flashes" هو قابلية التخصيص العالية التي يوفرها. بدلاً من الاعتماد على خوارزميات مُعدة مسبقًا مثل تلك التي يستخدمها إنستغرام، يتيح "Flashes" للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 50,000 موجز مخصص على "بل و سكاي"، ما يمنحهم حرية في تنظيم محتوى الشبكة الاجتماعية بطريقة تلبي احتياجاتهم.

كما يتيح التطبيق أيضًا "Portfolio Mode" وهو وضع مخصص للمصورين يتيح لهم ترتيب ملفاتهم الشخصية واختيار الصور التي يريدون أن تكون أمام الزوار عند زيارة صفحاتهم، مما يعزز عرض أعمالهم بطريقة منظمة.



وتنطبق أيضًا أدوات تعديل الصور عبر الفلاتر المدمجة التي تشبه تلك التي توفرها إنستغرام، مما يساعد المستخدمين على تحسين الصور قبل نشرها.



ومع حصول التطبيق على ما يقارب 30 ألف عملية تنزيل خلال أول 24 ساعة من إطلاقه، يبدو أن "Flashes" قد يكون منافسًا قويًا لمنصات مشاركة الصور الشهيرة مثل إنستغرام، خاصة مع تقديمه مزيدًا من التخصيص والمرونة للمستخدمين.