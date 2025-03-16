 
الأحد 2025-03-16 04:38 م
 




            

        








    

        

        

            إلى التقاعد.. مايكروسوفت تنهي خدمات Remote Desktop على "ويندوز"
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                ىلا
            
                

                    تعبيرية 
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        03:36 م
    






    

    
الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستنهي دعم تطبيق Remote Desktop لنظام ويندوز اعتبارًا من 27 مايو 2025، وستعتمد بدلاً منه تطبيق Windows الجديد. ويعني هذا أن المستخدمين الذين يعتمدون على تطبيق Remote Desktop للوصول إلى خدمات الحواسيب الافتراضية مثل Windows 365، Azure Virtual Desktop، وMicrosoft Dev Box، سيتعين عليهم الانتقال إلى التطبيق الجديد.
اضافة اعلان

يُعد تطبيق Remote Desktop أداة تسمح للمستخدمين بالاتصال بحاسوب آخر عن بُعد والتحكم فيه، ويُستخدم بشكل شائع للوصول إلى أجهزة العمل والخوادم والأجهزة الافتراضية عبر الإنترنت. ووفقًا لما ذكرته مايكروسوفت عبر موقعها الرسمي، فقد تم إطلاق تطبيق Windows الجديد في سبتمبر الماضي، والذي يوفر دعمًا للشاشات المتعددة، دقة عرض ديناميكية، بالإضافة إلى الوصول السهل إلى الحواسيب السحابية وأسطح المكتب.

يجدر بالذكر أن تطبيق Remote Desktop يختلف عن تطبيق Remote Desktop Connection الذي يُدمج في نظام ويندوز منذ أكثر من 20 عامًا، حيث سيظل هذا الأخير متاحًا في ويندوز 11، مما يتيح للمستخدمين الاستمرار في الاتصال بالأجهزة باستخدام بروتوكول سطح المكتب البعيد (RDP) في تطبيق Windows الجديد.

مايكروسوفت أشارت أيضًا إلى أن تطبيق Windows الجديد قد يواجه بعض القيود والمشكلات المعروفة في الأنظمة المدعومة، مثل عدم التوافق مع بعض البيئات التي تتطلب مصادقة عبر وكيل (Proxy Authentication)، مؤكدةً أنها تعمل على حل تلك القضايا.

وكانت مايكروسوفت قد بدأت التحول بعيدًا عن تطبيق Remote Desktop منذ عدة أشهر، حيث أعلنت في وقت سابق عن إيقافه أولًا في نظام macOS.
 
لبنان 24









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
        gnews
    




        

            

                أحدث الأخبار
            

        

        

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                جلالة الملك عبدالله الثاني
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            الملك يبحث مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي جون باراسو سبل توسيع التعاون
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                نقود
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            الأوقاف تعيد التحذير من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات مالية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                قلقف
                            
                    
                    

                        
                            طب وصحة
                        
                        
                            دراسة: الحنين إلى الماضي مهم للصحة النفسية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ان
                            
                    
                    

                        
                            طب وصحة
                        
                        
                            استراتيجيات فعّالة للتعامل مع مريض الخرف عند الخلط بين الأزمنة والأماكن
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                محطة محروقات
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            تنظيم الطاقة تتلقى 748 طلبا للحصول على تراخيص
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ان
                            
                    
                    

                        
                            تكنولوجيا
                        
                        
                            ميزة من غوغل.. تعرفوا عليها
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ىلا
                            
                    
                    

                        
                            تكنولوجيا
                        
                        
                            إلى التقاعد.. مايكروسوفت تنهي خدمات Remote Desktop على "ويندوز"
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                نعهنهن
                            
                    
                    

                        
                            تكنولوجيا
                        
                        
                            باحثون يطورون اختبارا للكشف عن كذب الذكاء الاصطناعي لأول مرة
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة