إلى التقاعد.. مايكروسوفت تنهي خدمات Remote Desktop على "ويندوز"

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستنهي دعم تطبيق Remote Desktop لنظام ويندوز اعتبارًا من 27 مايو 2025، وستعتمد بدلاً منه تطبيق Windows الجديد. ويعني هذا أن المستخدمين الذين يعتمدون على تطبيق Remote Desktop للوصول إلى خدمات الحواسيب الافتراضية مثل Windows 365، Azure Virtual Desktop، وMicrosoft Dev Box، سيتعين عليهم الانتقال إلى التطبيق الجديد.

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يُعد تطبيق Remote Desktop أداة تسمح للمستخدمين بالاتصال بحاسوب آخر عن بُعد والتحكم فيه، ويُستخدم بشكل شائع للوصول إلى أجهزة العمل والخوادم والأجهزة الافتراضية عبر الإنترنت. ووفقًا لما ذكرته مايكروسوفت عبر موقعها الرسمي، فقد تم إطلاق تطبيق Windows الجديد في سبتمبر الماضي، والذي يوفر دعمًا للشاشات المتعددة، دقة عرض ديناميكية، بالإضافة إلى الوصول السهل إلى الحواسيب السحابية وأسطح المكتب.



يجدر بالذكر أن تطبيق Remote Desktop يختلف عن تطبيق Remote Desktop Connection الذي يُدمج في نظام ويندوز منذ أكثر من 20 عامًا، حيث سيظل هذا الأخير متاحًا في ويندوز 11، مما يتيح للمستخدمين الاستمرار في الاتصال بالأجهزة باستخدام بروتوكول سطح المكتب البعيد (RDP) في تطبيق Windows الجديد.



مايكروسوفت أشارت أيضًا إلى أن تطبيق Windows الجديد قد يواجه بعض القيود والمشكلات المعروفة في الأنظمة المدعومة، مثل عدم التوافق مع بعض البيئات التي تتطلب مصادقة عبر وكيل (Proxy Authentication)، مؤكدةً أنها تعمل على حل تلك القضايا.



وكانت مايكروسوفت قد بدأت التحول بعيدًا عن تطبيق Remote Desktop منذ عدة أشهر، حيث أعلنت في وقت سابق عن إيقافه أولًا في نظام macOS.

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