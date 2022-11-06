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إيلون ماسك: عرضنا على الموظفين المفصولين تعويضا بقيمة 3 رواتب

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الأحد، 06-11-2022 07:53 ص

إيلون ماسك: عرضنا على الموظفين المفصولين تعويضا بقيمة 3 رواتب

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الوكيل الإخباري - ذكر الملياردير إيلون ماسك، أنه عرض على الموظفين الذين استغنى عنهم بعد شرائه "تويتر" تعويضا بقيمة رواتب 3 أشهر لكل منهم، في الوقت الذي تخسر فيه الشركة أكثر من 4 ملايين دولار يوميا.

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وبدأت شركة "تويتر" للتواصل الاجتماعي الجمعة، في خفض عدد موظفيها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، مع توقعات بإمكانية استبعاد ما يصل إلى نصف موظفيها الذين يزيد عددهم على 7500 موظف، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي. إيه. ميديا".


ومن جانبه، قال رئيس إدارة السلامة في "تويتر" إن خفض الوظائف أدى الى تقليص 15% من أفراد إدارة السلامة والثقة، مقابل خفض 50% من إجمالي عدد موظفي الشركة.


ويعتقد أن المالك الجديد لـ"تويتر" إيلون ماسك، يسعى لخفض التكاليف بشكل كبير في الشركة بعد أن أتم صفقة الاستحواذ على المنصة بقيمة 44 مليار دولار الأسبوع الماضي، حيث قال في تغريدة: "نحن بحاجة إلى دفع الفواتير".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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