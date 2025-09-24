الأربعاء 2025-09-24 09:39 ص
 

استعد لعصر الذكاء الاصطناعي.. أهم 8 تغييرات في عام 2026

الوكيل الإخباري-   مع التسارع الكبير في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن تُحدث هذه التكنولوجيا تغييرات جذرية في مختلف جوانب الحياة بحلول عام 2026، من المساعدين الرقميين وحتى السياسات الدولية والاقتصاد العالمي.

وفيما يلي أبرز ملامح هذه التحولات:
1. المساعدون الذكيون
ستتحول المساعدات الذكية إلى أدوات لا غنى عنها في الحياة اليومية، لتتجاوز مجرد الإجابة عن الأسئلة، وتقوم بمهام مثل إدارة المشتريات، تنظيم السفر، وتشغيل الأجهزة الذكية في المنزل. كما سيُعتمد عليها في بيئات العمل لتنسيق المشاريع والتواصل مع العملاء والشركاء.

2. مستقبل العمل
سيتغير شكل سوق العمل بشكل ملحوظ، حيث ستتقلص الوظائف الروتينية، في مقابل ظهور أدوار جديدة مثل مهندسي التوجيه ومختصي تكامل الذكاء الاصطناعي. وسيُعاد توزيع القوى العاملة وفقًا لمتطلبات هذا الواقع الجديد.

3. العالم المادي
سيتوسع تطبيق الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المادية مثل السيارات ذاتية القيادة والروبوتات في المستشفيات والمستودعات، بالإضافة إلى انتشار الأجهزة المتصلة في المنازل والمصانع على حد سواء.

4. التأثيرات التجارية والسياسية
ستبدأ الحكومات في وضع أطر تنظيمية لحماية أمنها الاقتصادي والسياسي، مع تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية والدعاية. كما ستؤثر هذه التقنيات على سلاسل الإمداد العالمية والتنافسية بين الدول.

5. الرعاية الصحية
سيتكامل الذكاء الاصطناعي بعمق في القطاع الطبي، من خلال تحليل البيانات الصحية، تسريع التشخيص، وتطوير الأدوية، مما يعزز دقة العلاج ويرفع كفاءة الخدمات الطبية.

6. الطاقة والبنية التحتية
مع تزايد استهلاك الطاقة الناتج عن تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، ستُطور حلول مستدامة مثل تحسين تبريد مراكز البيانات والاعتماد على مصادر بديلة كالمفاعلات النووية الصغيرة.

وبينما يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقًا واسعة من الفرص، فإنه يفرض تحديات أخلاقية واجتماعية تتطلب استعدادًا وتكيفًا من الأفراد والشركات . 

ارم نيوز  

 
 
