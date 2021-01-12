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الثلاثاء، 12-01-2021 04:06 م

بخطوات بسيطة.. كيفية نقل جهات اتصالك بالكامل من واتسآب إلى سيجنال

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الوكيل الإخباري _ مع قيام تطبيق واتسآب بتغيير خصوصية المستخدمين بحيث سيجبر جميع مستخدميه على الموافقة على القرارات التي تجعلهم يشاركون معظم بياناتهم الشخصية مع تطبيق فيسبوك وعدد من التطبيقات، اندفع عدد كبير من المستخدمين إلى التخلي عن واتسآب واستخدام تطبيق  سيجنال الذي يعتبر أكثر تشفيرا وأمانا لخصوصية المستخدمين ولا يقوم بمشاركة البيانات.

حيث يسعى الكثير من الاشخاص للوصول الى طريقة تمكنهم من نقل جهات الاتصال الخاصة بهم على واتسآب، و هناك عددا من الخطوات البسيطة التي تمكن مستخدمي سيجنال من نقل كل أرقام وجهات اتصالهم من واتسآب إليه:

1- قم بإنشاء مجموعة على تطبيق سيجنال Signal 

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2- اضغط على إعدادات المجموعة ثم اضغط على رابط المجموعة 


3- من النقاط الرأسية الثلاث في أعلى اليمين قم بتشغيل رابط المجموعة واضغط على مشاركة، وتأكد من تشغيل خيار الموافقة على الأعضاء الجدد.


4- شارك رابط المجموعة في أى تطبيق مراسلة آخر تريده مع مستخدمين آخرين على أي منصة وسائط اجتماعية بما في ذلك واتساب

 

المصدر : صدى البلد 




 




 

 


 

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