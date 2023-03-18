تحذير من مقاطع يوتيوب تعمل بالذكاء الاصطناعي تنشر البرامج الضارة

الوكيل الإخباري - حقق الذكاء الاصطناعي تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة، وباتت أدواته تنتشر بشكل متسارع. وعلى الرغم من وظائفه المفيدة، إلا أن البعض باتوا يستخدمونه في مقاطع يوتيوب للترويج لروابط يمكن أن يشكل النقر عليها خطراً على أجهزة المستخدمين.



بحسب شركة “كلاود سيك” للأمن السيبراني، فإن العديد من الأشخاص أبلغوا عن وقوعهم ضحية لمقاطع فيديو على يوتيوب تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتروج لروابط تحتوي على برامج ضارة، وازدادت هذه الظاهرة بشكل كبير في الأشهر الماضية.





يعمل المتسللون على إنشاء مقطع فيديو لشخص بمظهر موثوق، يقدم للمستخدمين إرشادات تتعلق بموضوع معين. هذه الإرشادات تتضمن تحميل شيء ما من رابط في صندوق وصف الفيديو، والذي يتضمن برامج ضارة قادرة على سرقة البيانات، مثل كلمات المرور أو تفاصيل البطاقة الائتمانية، أو الملفات.





ونجح المتسللون في اختراق حسابات عامة لأكثر من 100 ألف مشترك باستخدام هذه الطريقة حتى الآن. ومع ذلك، نجح يوتيوب في مساعدة المستخدمين على استعادة حساباتهم وحذف الكثير من مقاطع الفيديو التي تستخدم هذه الحيلة.





كما لوحظ مؤخراً بأن المتسللين يستهدفون حسابات اليوتيوب الغير نشطة وتزويدها بعدد كبير من المشتركين، واستخدامها لنشر مقاطع الفيديو التي تنصح بالنقر على رابط يحتوي على برامج ضارة، مع إضافة تعليقات مزيفة تمتدح المحتوى الذي ينشرونه.





وينصح الخبراء، المستخدمين بعدم النقر على أي رابط لا يثقون به بشكل كامل، أو تحميل ملفات غير معروفة المحتوى والمصدر، لتجنب الوقوع ضحية للاختراق، وفق ما أورد موقع سلاش غير الإلكتروني.

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