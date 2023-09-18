ترجمة من غوغل تثير سخرية واسعة - تفاصيل

الوكيل الإخباري- يوفر غوغل ترجمة فورية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، تساعد المستخدمين على ترجمة النصوص من لغة إلى أخرى بسهولة وسرعة.



ورغم الاهتمام الكبير بمترجم غوغل، إلا أنه يعاني العديد من العيوب والمشاكل، مثل الأمثلة السلبية لترجمته، كما حدث أخيراً عندما رصد حساب على منصة "هاكر نيوز" ترجمة "سنبذل قصارى جهدنا من أجلك" بالإنجليزية إلى "أنا أكرهك" بالعربية، ما أثار موجة من ضحك وتعليقات ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي.

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تُجسد هذه المشكلة تحديات استخدام الترجمة الآلية، التي يمكن أن تكون غير دقيقة وتفتقد إلى المعرفة ما يجعلها غير ملائمة للاعتماد الكامل عليها في المواقف التي تتطلب الدقة، مثل الترجمة القانونية أو الطبية أو العلمية.



ويقول متحدث باسم غوغل إن "مترجم غوغل، مترجم آلي، دون تدخل من مترجمين بشريين. وعندما يُولد ترجمة، فإنه يبحث عن الأنماط في مئات ملايين الوثائق للمساعدة في إظهار أفضل ترجمة للمستخدم".



ويتابع المتحدث "لأن الترجمات تكون بالآلات، لن تكون جميع الترجمات مثالية وفي بعض الأحيان تحدث أخطاء أو ترجمات غير صحيحة".



ودعا المتحدث الذين يواجهون ترجمات غير صحيحة أو مناسبة، لإبلاغ غوغل عنها قائلاً : "سنكون سعداء بتصحيحها في أقرب وقت ممكن"، عبر زيارة صفحة الإبلاغ عن الترجمات الخاطئة أو المساعدة على تحسين اختيار الكلمات المناسبة.



وتأكيداً للأمر أظهرت دراسة أجريت في 2021 أن دقة مترجم غوغل تصل إلى 55% فقط عند استخدامه للترجمة من لغات غير الإنجليزية.







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