الإثنين 18-09-2023
الوكيل الاخباري

2597 طن خضار وفواكه واردات للسوق المركزي اليوم

وزيرة التنمية تستقبل وفدًا فلسطينيًا

برنامج تعاون بين "بترا" وجامعة الزرقاء

إطلاق مبادرة "لمدرستي أنتمي" في مدارس الطفيلة

الامن العام يكشف تفاصيل جريمة قتل مروعة وضبط القاتل

افراح الحنيطي والسريحين - صور

الزرقاء .. تفاصيل صادمة حول بيع كلية مواطن

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

سدان مائيان آخران يثيران القلق في ليبيا

هل تخفض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة؟

الإثنين، 18-09-2023 04:03 م

ترجمة من غوغل تثير سخرية واسعة - تفاصيل

2023918164121453HG


الوكيل الإخباري- يوفر غوغل ترجمة فورية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، تساعد المستخدمين على ترجمة النصوص من لغة إلى أخرى بسهولة وسرعة.

ورغم الاهتمام الكبير بمترجم غوغل، إلا أنه يعاني العديد من العيوب والمشاكل، مثل الأمثلة السلبية لترجمته، كما حدث أخيراً عندما رصد حساب على منصة "هاكر نيوز" ترجمة "سنبذل قصارى جهدنا من أجلك" بالإنجليزية إلى "أنا أكرهك" بالعربية، ما أثار موجة من ضحك وتعليقات ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان


تُجسد هذه المشكلة تحديات استخدام الترجمة الآلية، التي يمكن أن تكون غير دقيقة وتفتقد إلى المعرفة ما يجعلها غير ملائمة للاعتماد الكامل عليها في المواقف التي تتطلب الدقة، مثل الترجمة القانونية أو الطبية أو العلمية.


ويقول متحدث باسم غوغل إن "مترجم غوغل، مترجم آلي، دون تدخل من مترجمين بشريين. وعندما يُولد ترجمة، فإنه يبحث عن الأنماط في مئات ملايين الوثائق للمساعدة في إظهار أفضل ترجمة للمستخدم".


ويتابع المتحدث "لأن الترجمات تكون بالآلات، لن تكون جميع الترجمات مثالية وفي بعض الأحيان تحدث أخطاء أو ترجمات غير صحيحة".


ودعا المتحدث الذين يواجهون ترجمات غير صحيحة أو مناسبة، لإبلاغ غوغل عنها قائلاً : "سنكون سعداء بتصحيحها في أقرب وقت ممكن"، عبر زيارة صفحة الإبلاغ عن الترجمات الخاطئة أو المساعدة على تحسين اختيار الكلمات المناسبة.


وتأكيداً للأمر أظهرت دراسة أجريت في 2021 أن دقة مترجم غوغل تصل إلى 55% فقط عند استخدامه للترجمة من لغات غير الإنجليزية.



 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طريقة-عمل-فيديو-ريلز-Reels-2022

قد لا يعرفها الكثيرون .. ما هي ميزة هدايا الريلز في انستغرام ؟

2023918164121453HG

ناسا تخطط لبناء روبوت لاستكشاف القمر والمريخ

2023918153151907L3

"نوماد" تطلق شاحنها" 3 في 1"

Doc-P-1108404-638305877778960016

أجهزة "كروم بوك" تحصل على تحديثات أمنية في 2024

Apple-Watch-1

كيف تتحقق من عمر بطارية ساعة آبل؟

image-12

تحذير هام لمالكي هواتف أندرويد.. ثبت هذا التطبيق فوراً لحماية بياناتك

أخبار متعلقة
_103583446_1a.gettyimages-458969127

غوغل تطور منصة أقوى من "شات جي بي تي" بـ5 مرات

5244925951691500047

ماسك يضيف ميزة جديدة على "إكس".. طال انتظارها!

20239151653621032

بـ 1.9 مليون دولار... شركة ترفيه يديرها الذكاء الاصطناعي

71VpQCVgwnS._AC_UF1000,1000_QL80_

بعد 3 اعوام .. "شات جي بي تي" يحل معاناة طفل بريطاني اصيب بمرض مزمن ولم يكتشفه الاطباء!

2023911193348457ME

ترقية جديدة لمتصفح كروم

202382217371164248 (1)

غوغل تعمل على برنامج ذكاء اصطناعي يقدم نصائح حياتية