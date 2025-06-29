ثغرة خطيرة... غوغل تحذّر من رسائل "تخترق هاتفك" دون شبكة

الوكيل الإخباري- في تحذير وصفته بـ"الجاد"، كشفت شركة غوغل عن تهديد إلكتروني متطور يُمكن أن يستهدف الهواتف الذكية مباشرة، دون الحاجة للاتصال بشبكة الهاتف المحمول، محذّرة من تقنية هجومية تتجاوز أنظمة الحماية التقليدية وتستغل ثغرات في شبكات الاتصال القديمة.



وبحسب تقرير نشره موقع PhoneArena، فإن الهجوم يعتمد على أجهزة تُعرف باسم "مرسلات الرسائل النصية القصيرة" (SMS Blasters)، تقوم بإنشاء نقاط وصول مزيفة تجبر الهواتف الذكية على التواصل معها مباشرة، ما يُتيح للقراصنة إرسال رسائل خبيثة قد تؤدي إلى سرقة البيانات أو اختراق الجهاز بالكامل.



لا حاجة لمعرفة رقمك!

المثير للقلق أن القراصنة لا يحتاجون إلى معرفة رقم هاتف الضحية، بل يكفي تواجد الشخص في منطقة مستهدفة — وغالبًا ما تكون أحياء ذات دخل مرتفع — لبدء تنفيذ الهجوم، حيث يُرسل الجهاز المهاجم الرسائل الضارة تلقائيًا إلى الهواتف القريبة.



شبكة 2G في دائرة الاتهام

وحذّرت غوغل من أن الخطر يكمن بشكل أساسي في استمرار دعم شبكة الجيل الثاني (2G) في الهواتف، رغم أنها شبكة قديمة تُعرف بضعف مستوى الأمان فيها. فحتى في المناطق التي توقفت فيها الشبكة رسميًا، يمكن للهاتف أن يتصل تلقائيًا بأي نقطة وصول وهمية، طالما أن دعم 2G لا يزال مفعّلًا في إعدادات الجهاز.



تحذيرات أمنية وتحركات رسمية

وأثار هذا التهديد قلقًا واسعًا دفع السلطات البريطانية إلى إصدار تحذيرات عاجلة، خاصة بعد القبض على أحد منفّذي هذه الهجمات مؤخرًا. وأكدت الجهات الأمنية أن مثل هذه الهجمات تتجاوز أنظمة الحماية التي توفرها شركات الاتصالات ضد الاحتيال أو الرسائل المزعجة.



كيف تحمي نفسك؟

للتقليل من خطر التعرض لهذا النوع من الهجمات، توصي غوغل بـ:



تعطيل دعم شبكة 2G من إعدادات الهاتف.



عدم فتح أي رسائل مشبوهة أو غير معروفة المصدر.



تحديث النظام والتطبيقات بانتظام لضمان أقصى درجات الحماية.



📌 مع تزايد تعقيد الأساليب التي يستخدمها القراصنة، بات من الضروري تعزيز الوعي الأمني واتخاذ خطوات وقائية فعلية لحماية خصوصيتنا الرقمية.

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