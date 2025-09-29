الإثنين 2025-09-29 12:47 م
 

جوجل تطلق نسخة جديدة من تطبيق "Home" لمستخدمي آيفون

الإثنين، 29-09-2025 12:37 م

الوكيل الإخباري-   بدأت شركة Google في طرح إصدار جديد كليًا من تطبيق Home على أجهزة iPhone، قبل الإعلان الرسمي المقرر في 1 أكتوبر.

أبرز التغييرات والميزات:
تصميم جديد كليًا: واجهة أكثر بساطة بثلاثة أقسام فقط (المفضلة، الأجهزة، النشاط).
أيقونة جديدة وألوان حديثة.
ميزة "اسأل منزلك": واجهة دردشة تسمح بالتحكم السريع في الأجهزة المنزلية.
أوامر مباشرة عبر شريط علوي لتشغيل الإضاءة والكاميرات والمزيد.
خصوصية متقدمة: دعم "بصمة الصوت" وتحديد من يمكنه الوصول إلى الفيديو أو الردود الصوتية.
الاستماع المباشر: الميكروفون يبقى نشطًا مؤقتًا للأسئلة الإضافية دون تكرار أمر التنبيه.


الهدف:
جعل التطبيق أكثر ذكاءً وسلاسة في التحكم بالمنزل الذكي، وتحسين تجربة المستخدم بشكل تفاعلي وآمن.

 

لبنان 24

 
 
