جوجل تطلق نسخة جديدة من تطبيق "Home" لمستخدمي آيفون

الوكيل الإخباري- بدأت شركة Google في طرح إصدار جديد كليًا من تطبيق Home على أجهزة iPhone، قبل الإعلان الرسمي المقرر في 1 أكتوبر.

اضافة اعلان



أبرز التغييرات والميزات:

تصميم جديد كليًا: واجهة أكثر بساطة بثلاثة أقسام فقط (المفضلة، الأجهزة، النشاط).

أيقونة جديدة وألوان حديثة.

ميزة "اسأل منزلك": واجهة دردشة تسمح بالتحكم السريع في الأجهزة المنزلية.

أوامر مباشرة عبر شريط علوي لتشغيل الإضاءة والكاميرات والمزيد.

خصوصية متقدمة: دعم "بصمة الصوت" وتحديد من يمكنه الوصول إلى الفيديو أو الردود الصوتية.

الاستماع المباشر: الميكروفون يبقى نشطًا مؤقتًا للأسئلة الإضافية دون تكرار أمر التنبيه.



الهدف:

جعل التطبيق أكثر ذكاءً وسلاسة في التحكم بالمنزل الذكي، وتحسين تجربة المستخدم بشكل تفاعلي وآمن.