جوجل تطلق نسخة جديدة من تطبيق "Home" لمستخدمي آيفون

أبرز التغييرات والميزات:
تصميم جديد كليًا: واجهة أكثر بساطة بثلاثة أقسام فقط (المفضلة، الأجهزة، النشاط).
أيقونة جديدة وألوان حديثة.
ميزة "اسأل منزلك": واجهة دردشة تسمح بالتحكم السريع في الأجهزة المنزلية.
أوامر مباشرة عبر شريط علوي لتشغيل الإضاءة والكاميرات والمزيد.
خصوصية متقدمة: دعم "بصمة الصوت" وتحديد من يمكنه الوصول إلى الفيديو أو الردود الصوتية.
الاستماع المباشر: الميكروفون يبقى نشطًا مؤقتًا للأسئلة الإضافية دون تكرار أمر التنبيه.
الهدف:
جعل التطبيق أكثر ذكاءً وسلاسة في التحكم بالمنزل الذكي، وتحسين تجربة المستخدم بشكل تفاعلي وآمن.
