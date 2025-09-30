تعطيل GPS لا يحميك كليا.. طرق خفية تُمكّن الهواتف من تتبعك

الوكيل الإخباري- تعطيل خدمة الموقع (GPS) في الهاتف لا يعني توقف كل أشكال التتبع. فالهاتف والتطبيقات تعتمد أيضًا على:

شبكات الواي فاي وقواعد بيانات نقاط الاتصال لتحديد الموقع التقريبي.

أبراج الاتصالات لتحديد المنطقة العامة.

جمع البيانات في الخلفية من التطبيقات.

عنوان IP الذي يكشف غالبًا عن المدينة أو المنطقة.

الخبراء يؤكدون أن تعطيل GPS خطوة أولى فقط، وينصحون باستخدام شبكات VPN ومراجعة أذونات التطبيقات للحماية بشكل أفضل. كما أن بعض الخدمات مثل "العثور على الجهاز" قد تعمل حتى مع تعطيل GPS.



الخلاصة: حماية الخصوصية تتطلب وعيًا أعمق وآليات متعددة، وليس مجرد تعطيل زر واحد.