OpenAI تحقق 4.3 مليار دولار إيرادات في النصف الأول من 2025

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي "OpenAI" تحقيق إيرادات تقارب 4.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة 16% مقارنة بإيرادات العام الماضي بأكمله، وفقًا لتقرير نقلته "ذا إنفورميشن" عن الإفصاحات المالية للشركة.

وفي المقابل، بلغت مصروفات الشركة حوالي 2.5 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسًا لتكاليف البحث والتطوير وتشغيل روبوت الدردشة الشهير "شات جي بي تي". كما بلغت تكاليف البحث والتطوير الإجمالية 6.7 مليار دولار في نفس الفترة.



وأوضحت الشركة أنها تمتلك حوالي 17.5 مليار دولار نقدًا وأوراقًا مالية بنهاية النصف الأول، وتتطلع إلى تحقيق هدف إيرادات سنوي بقيمة 13 مليار دولار، مع استهلاك نقدي يصل إلى 8.5 مليار دولار.



في سياق متصل، تجري OpenAI مناقشات مبكرة حول بيع أسهم للسماح للموظفين بتسييل حصصهم، مع تقديرات تقدر قيمة الشركة بحوالي 500 مليار دولار.



وعلى صعيد الاستثمارات، أعلنت شركة "إنفيديا" الأسبوع الماضي عن نيتها استثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في OpenAI، بالإضافة إلى توفير شرائح متقدمة مخصصة لمراكز بيانات الشركة.