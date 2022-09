خطوات نقل رسائل واتساب من أندرويد إلى أيفون

الوكيل الإخباري - قدمت واتساب أخيراً طريقة رسمية لنقل المحادثات من هاتف أندرويد إلى أيفون.

يوفر واتساب نسخاً احتياطية سحابية للمحادثات مرتبطة بأنظمة تشغيل محددة، ولكن النسخة الاحتياطية على غوغل درايف من هاتف أندرويد، لا يمكنك الوصول إليها إلا جهاز أندرويد، مثل النسخة من واتس أب عبر آي كلاود من أيفون، التي لا يمكن الوصول إليها إلا بأيفون.

ولكن واتساب نجحت في تسهيل الأمر للانتقال بين الجهازين.

تطبيق Move to iOS

لنقل محادثات واتساب من جهاز أندرويد إلى أيفون، يجب تنزيل تطبيق Move to iOS من أندرويد المجاني.



الخطوة 1: افتح متجر غوغل بلاي على هاتف أندرويد.

الخطوة 2: اضغط شريط البحث أعلى الشاشة.

الخطوة 3: ابحث عن Move to iOS.

الخطوة 4: اضغط التطبيق، ثم زر التثبيت الأخضر لتنزيله.



بعد تنزيل التطبيق



1: مع تشغيل أيفون الجديد وظهور شاشة الترحيب السحب من أسفل الشاشة.

2: ضغط الإعداد يدوياً.

3: تحديد شبكة واي فاي للاتصال بها، من نفس شبكة هاتف أندرويد.

4: نقر متابعة لإعداد Face ID و "الإعداد لاحقاً" لإنهائه لاحقاً.

5: في شاشة التطبيقات والبيانات، نقر نقل البيانات من أندرويد.

