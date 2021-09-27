الإثنين 27-09-2021
الوكيل الاخباري

المقاولين لـ الوكيل : العمارة التي تم إخلاؤها قد تنهار مع سقوط الأمطار

المعونة الوطنية لـ الوكيل : صرف مستحقات مالية خلال أيام

المفرق: خطط لحل معضلة البسطات العشوائية

الحنيفات: اختيار 300 منحة من خلال منظمة الفاو

السيسي يعاتب وزير الري على الهواء

إنجاز 80% من تعبيد شارع الرسالة بمنطقة وادي السير

اجتماع حكومي في إدارة الأزمات لبحث الوضع الوبائي

جوجل تحتفل بمرور 23 عاما على تأسيسها

انقطاع المياه عن حي في عمان منذ 17 عام

حبس وزير أشغال أسبق شهرا وتغريمه 500 دينار

الإثنين، 27-09-2021 01:37 م

سامسونج لديها طريقة أفضل لتطوير رقاقات تشبه الدماغ

مترو-بوست-261


الوكيل الإخباري - شاركت شركة سامسونج رؤية جديدة تأخذ العالم خطوة أقرب إلى تحقيق الرقاقات العصبونية التي يمكن أن تحاكي الدماغ بشكل أفضل.

اضافة اعلان


وتم نشر هذه الرؤية، التي تصورها كبار المهندسين والباحثين من الشركة وجامعة هارفارد، في شكل ورقة بحثية بعنوان الإلكترونيات العصبية التي تعتمد على نسخ ولصق الدماغ ضمن مجلة Nature Electronics.


وأفضل تلخيص لجوهر الرؤية التي طرحها المؤلفون هو كلمتين، “نسخ” و “لصق”.

 

وتقترح الورقة طريقة لنسخ خريطة الاتصال العصبي للدماغ باستخدام مصفوفة قطب نانوية متطورة، ولصق هذه الخريطة عبر شبكة ثلاثية الأبعاد عالية الكثافة لذاكرة الحالة الصلبة، التكنولوجيا التي كانت سامسونج رائدة فيها على مستوى العالم.


ومن خلال نهج النسخ واللصق هذا، يتصور المؤلفون إنشاء شريحة ذاكرة تقارب سمات الحوسبة الفريدة للدماغ – القوة المنخفضة والتعلم السهل والتكيف مع البيئة والاستقلالية والإدراك – التي كانت بعيدة عن متناول التكنولوجيا الحالية.


ويتكون الدماغ من عدد كبير من الخلايا العصبية، وخريطة الأسلاك الخاصة بها مسؤولة عن وظائف الدماغ. وبالتالي فإن معرفة الخريطة هي مفتاح الهندسة العكسية للدماغ.

 

وفي حين أن الهدف الأصلي للهندسة العصبية، التي تم إطلاقها في الثمانينيات، كان محاكاة مثل هذه البنية والوظيفة للشبكات العصبونية عبر شريحة السيليكون.


وبالتالي، تم تسهيل هدف هندسة الأشكال العصبية لتصميم شريحة مستوحاة من الدماغ بدلاً من تقليدها بدقة.


وتقترح هذه الورقة طريقة للعودة إلى الهدف الأصلي للتشكيل العصبي للهندسة العكسية للدماغ. ويمكن أن تدخل مصفوفة الأقطاب النانوية بشكل فعال عددًا كبيرًا من الخلايا العصبية حتى تتمكن من تسجيل إشاراتها الكهربائية بحساسية عالية.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ezgif.com-gif-maker-95-1

فيسبوك توضح المحتوى الذي يحظى بمعدل توزيع أقل

تصوير-800x549

أفضل المنصات لاستضافة ومشاركة مقاطع الفيديو مجانًا

101581856

سلاسل توريد آبل قد تتعرض للخطر في الصين

How-to-avoid-being-caught-by-Android-FlyTrap-malware_600x400

ما تحتاج معرفته عن برمجية Android FlyTrap الضارة

0b62e03c-84c8-4c18-abcb-ba6f92c0be6d

جوجل تحتفل بمرور 23 عاما على تأسيسها

unnamed

ليتوانيا اتهمت شاومي بفرض رقابة عبر أجهزتها

أخبار متعلقة
one-ui-1.x-vs-2.0-19

مقارنة بين واجهتي One UI و One UI Core

Android-12-1

سامسونج تطرح إصدارا تجريبيا من أندرويد 12

ؤب يبيبيب

طريقة نقل محادثات واتساب بين الآيفون وأندرويد