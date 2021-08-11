الأربعاء 11-08-2021
الوكيل الاخباري

698 شكوى اتصالات خلال حزيران الماضي

اجتماع أردني مصري عراقي لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية

شقيق الأردني المفقود في تركيا لـ الوكيل: لم نعثر عليه حتى اليوم

الرئيس الجزائري يعلن الحداد 3 أيام

الجزائر.. ارتفاع حصلية ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية

استثمار الضمان ينفي منح قرض لنجل رئيس وزراء أسبق

ألمانيا: فوضى في حركة السفر جراء إضراب عمال السكك الحديدية

الكشف عن آخر تطورات قضية الدخان

نصّار الحباشنة سفيراً للأردن لدى الإمارات

الحكومة تعفي شركات النقل من رسوم الترخيص

عاجل

شقيق الأردني المفقود في تركيا لـ الوكيل: لم نعثر عليه حتى اليوم

الأربعاء، 11-08-2021 12:57 م

شركات الألعاب مطالبة بتجنب التصاميم الضارة لحماية الاطفال

super-smash-bros-ultimate


الوكيل الإخباري - يدعو الديمقراطيون بعض أكبر شركات الألعاب إلى حماية الأطفال بشكل أفضل من خلال توسيع قواعد التصميم الجديدة في المملكة المتحدة لتشمل الأطفال في الولايات المتحدة.

اضافة اعلان


ويمكن أن تحظر اللوائح الشركات من بيع صناديق الغنائم داخل اللعبة للقصر، من بين قيود أخرى.


وفي رسائل إلى عشرات شركات الألعاب الكبرى، بما في ذلك Blizzard و Epic Games و Riot ومايكروسوفت ونينتندو، ضغط المشرعون على المديرين التنفيذيين لتوسيع لوائح التصميم الجديدة في المملكة المتحدة للأطفال في الولايات المتحدة.

 

وكتب المشرعون: من الضروري أن يتصرف الكونجرس على وجه السرعة لسن قانون خصوصية قوي للأطفال والمراهقين في القرن الحادي والعشرين.


وأضافوا: بينما نعمل لتحقيق هذا الهدف، نحثك على توسيع نطاق أي تحسينات للخصوصية تقوم بتنفيذها لتشمل الأطفال والمراهقين الأمريكيين للامتثال لاتفاقية AADC.


ومن المقرر إطلاق القواعد الجديدة في المملكة المتحدة، المسماة قانون التصميم المناسب للعمر، الشهر المقبل، وتطبيقها عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستاجرام بالإضافة إلى ألعاب مثل روبلوكس وماين كرافت.


وتجبر القواعد الجديدة الشركات على تصميم منتجاتها وفقًا لمصالح الأطفال الفضلى، وتقديم إعدادات وسياسات خصوصية أكثر صرامة لمختلف الفئات العمرية، وتقيد تقنيات التنبيه التي تستخدم غالبًا لتشجيع المستخدمين على الاستمرار في استخدام الخدمة.

 

ولا يشمل قانون المملكة المتحدة الأطفال في الولايات المتحدة. ولكن دعا المشرعون في الرسائل 12 شركة إلى تطبيق نفس إجراءات الحماية طواعية على الأمريكيين.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
907efd30-299b-4abe-a373-c549b273a6bd

تصليح هواتف آبل في مراكزها فقط

ما-معنى-كلمة-google

جوجل تمنح الأطفال تجربة أكثر أمانًا عبر الإنترنت

blog-twitter-1024x576

تويتر تشارك تحليلها للانتهاكات العنصرية

5237082_1531993476

ميزة جديدة من تروكولر

32db81cb-454e-457c-b5b3-f2d6c0db7ab9_16x9_1200x676

استخدام الذكاء الاصطناعي في هجمات الاحتيال

Samsung-Exynos-W920

سامسونج تعلن عن معالج Exynos W920

أخبار متعلقة
9484d608-614b-435b-a372-697d940d3834_16x9_1200x676

آبل تفحص الصور المخزنة في أجهزتها لحماية الأطفال

1389727_0

ميزة جديدة من نتفليكس تنبيه الآباء بمحتوى ما يشاهده أطفالهم

Android-12

أندرويد 12 يدعم الألعاب