الأحد 2025-08-31 04:49 م
 

غوغل على وشك تدمير أحد أفضل المزايا في نظام أندرويد.. ما القصة؟

الأحد، 31-08-2025 03:40 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة غوغل عن تغييرات جذرية ستطرأ على نظام التشغيل أندرويد، تتعلق بتثبيت التطبيقات من خارج متجر "غوغل بلاي"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان، لكنها تثير جدلاً واسعاً حول حرية المستخدمين.

التطبيق يبدأ 2026:
وفقاً لما نقل موقع Tom’s Guide، ستبدأ هذه التغييرات في سبتمبر 2026، أولاً في البرازيل وتايلاند وسنغافورة وإندونيسيا، قبل أن تُعمَّم لاحقاً على باقي الدول.


ما الذي سيتغير؟
سيُسمح بتثبيت التطبيقات عبر ما يُعرف بالـ"Sideloading" فقط إذا كانت مطوَّرة من قِبل مطورين "موثَّقين" توافق غوغل على اعتمادهم. ما يعني أن بعض التطبيقات، مثل Fortnite أو أدوات حجب الإعلانات، قد تصبح غير قابلة للتثبيت إلا بعد اعتماد مطوريها.


مبررات أمنية من غوغل
أوضحت الشركة أن القرار جاء بعد رصد انتشار البرمجيات الخبيثة في التطبيقات المُحمّلة من خارج متجرها بمعدل يزيد بـ50 مرة مقارنة بالتطبيقات المتوفرة على "غوغل بلاي". ووصفت هذا الإجراء بأنه "يشبه التحقق من الهوية في المطارات"، مؤكدة أن الهدف هو ضمان سلامة المستخدم، وليس فرض رقابة على التطبيقات.


مخاوف وانتقادات
أثار القرار انتقادات واسعة، حيث يرى خبراء أن الخطوة تُقلص من مرونة أندرويد التي طالما ميّزته عن أنظمة التشغيل الأخرى، وعلى رأسها iOS من آبل. كما عبّر مطورون عن قلقهم من احتمال استغلال غوغل لهذه السياسات للحد من منافسيها، في ظل النزاع القائم بينها وبين شركة Epic Games.


ويرى محللون أن دور غوغل يجب أن يظل توعوياً بتحذير المستخدم من التطبيقات الضارة، دون أن يفرض قيوداً على حرية التثبيت والاستخدام.

 

