الأربعاء 01-06-2022
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أوقاف عجلون تعقد اجتماعا تعريفيا عن جائزة الموظف المتميز
7.3 مليون اشتراك بخدمات الهاتف المتنقل في المملكة
86 ألف زائر للبترا خلال أيار وحركة تجارية نشطة
التربية تفتتح معرض للطلبة الموهوبين
أخبار الشركات
أخبار الشركات
إطلاق حملة جوائز الذهب لحسابات توفير بنك الإسكان
منظمة الأسمدة العالمية تكرّم شركة البوتاس العربية لتميزها في مجال الاستدامة والابتكار في الحفاظ على المياه
مختبرات مدلاب وجمعية همتنا الخيرية توقعان اتفاقية دعم
مندوباً عن الملك، ولي العهد يفتتح فندق "الريتز – كارلتون" عمّان
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كورونا