فيسبوك فشلت في التعامل مع اللغات

الوكيل الإخباري - تمتلك شركة فيسبوك ما يصل إلى ثلاثة مليارات مستخدم على مختلف منصاتها. وبطبيعة الحال فإن كل هذا العدد من البشر لا يستخدم اللغة الإنجليزية كلغة رئيسية لاستخدام تلك المنصات. وهو ما أظهر مدى فشل المنصة في التعامل مع اللغات الأجنبية.





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وذلك حيث إن الأبحاث الداخلية التي تم إجراؤها داخل فيسبوك نفسها، والتي انكشفت ضمن تسريبات “ملفات فيسبوك”، قد كشفت عن ظهور خطابات الكراهية والمحتويات المضللة بلغات مختلفة، دون أن يتم حظرها من طرف الشركة.





وتدعم منصة فيسبوك أكثر من 100 لغة عالمية، إلا أن فريق مراقبة المحتوى الخاص بها لا يعرف كل تلك اللغات بالضرورة.



وقد كشفت الملفات المسربة عن فشل المنصة في التعرف على خطابات الكراهية داخل دولة باكستان. وذلك نظرًا للاعتماد على لغة الباشتو المحلية وبشكل عام فإن الملفات قد أوضحت عدم قدرة المنصة على التصدي للمحتويات الضارة التي يتم مشاركتها بالاعتماد على اللغات الأجنبية.

وحسبما أوضحت التسريبات فإن المنصة لا تكون مستعدة مسبقًا لتتبع خطابات الكراهية للغات معينة. وتبدأ في ذلك مباشرةً في حالة حدوث أي مشاكل متعلقة باللغة أو البلد التي تتحدث بها، ويتم تدريب تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتعرف على المحتوى المسيء في الوقت الحقيقي.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية