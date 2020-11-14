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السبت، 14-11-2020 10:56 ص

فيسبوك يوفر ميزة الرسائل ذاتية الحذف لتطبيقي ماسنجر وانستغرام

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الوكيل الإخباري _ اعلنت شركة فيسبوك مؤخرا عن طرح ميزة الرسائل المختفية على واتسآب، إلا أن الشركة أعلنت الآن عن وضع Vanish لتطبيق Messenger الخاص بها .

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مؤكدة انه قريبًا سيكون وضع Vanish متاحًا للمستخدمين على انستغرام، حيث تعمل ميزة وضع Vanish الموجودة بالفعل في Snapchat بشكل مختلف مقارنة بميزة الرسائل المختفية في واتسآب.

حيث انه عند تشغيل هذه الميزة، ستظهر الرسائل المرسلة للمستلم عندما تكون الدردشة مفتوحة، وبمجرد إغلاق المستخدم للدردشة، سيتم أيضًا حذف الرسالة,

 

كما انها ستحتفظ ميزة الرسائل المختفية في واتس آب بالرسالة لمدة سبعة أيام في الدردشة قبل حذفها.


المصدر : اليوم السابع 

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