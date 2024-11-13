لا تكتب هذه الكلمات على جوجل.. استخدامها في البحث يعرضك لتهديد خطير

وأفادت التقارير أن بعض المستخدمين الذين كتبوا على جوجل استفسارًا بسيطًا مثل: «هل القطط البنغالية قانونية في أستراليا؟»، تعرضوا لسرقة بياناتهم الشخصية. وبيّنت «SOPHOS» في بيانها أن «الضحايا غالبًا ما يُستدرجون عبر النقر على روابط إعلانية ضارة تبدو كأنها إعلانات تسويقية مشروعة».
وبمجرد النقر على هذه النتائج، يتمكن القراصنة من سرقة بيانات المستخدمين، مثل تفاصيلهم المصرفية، باستخدام برنامج ضار يُعرف باسم «Gootloader». هذا البرنامج لا يكتفي بسرقة المعلومات بل قد يمنع المستخدمين من الوصول إلى أجهزتهم أيضًا.
وأشارت «SOPHOS» إلى أن استخدام مصطلحات بحث غير ضارة مثل القطط البنغالية يجعل هذا التهديد أكثر خطورة، حيث لا يحتاج المستخدم إلى البحث عن شيء مشبوه ليصبح ضحية لهذه الهجمات.
وأوضحت الشركة أن القراصنة باتوا يعتمدون على تكتيك يُعرف باسم «تسمم محرك البحث» لاختراق عمليات البحث غير الضارة، وهو ما يتيح لهم الوصول إلى بيانات المستخدمين بسهولة. ونصحت «SOPHOS» المستخدمين الذين يشتبهون بأنهم قد تأثروا بهذا الهجوم بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم على الفور لحماية بياناتهم.
-
أخبار متعلقة
-
مستخدمو الإصدار التجريبي من "واتساب" يُبلغون عن مشكلة خطيرة.. هذه تفاصيلها
-
عطل في "شات جي بي تي" يقطع الخدمة عن آلاف المستخدمين
-
وداعاً لتعدد التطبيقات.. ميزة واتساب الجديدة ستجمع كل محادثاتك في مكان واحد!
-
بعد الهواتف الذكية.. المقلاة الهوائية قد تتجسس عليك!
-
"شات جي بي تي" يهز عرش غوغل ومايكروسوفت بميزة جديدة
-
الذكاء الاصطناعي سيضاعف استهلاك الكهرباء في أوروبا
-
انستغرام تكشف سبب ظهور بعض مقاطع الفيديو بشكل ضبابي
-
التعلم الآلي يتنبأ بالوظيفة العازلة للمواد