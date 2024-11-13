الوكيل الإخباري- أصدرت شركة «SOPHOS» للأمن السيبراني تحذيرًا بشأن سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مستخدمي الإنترنت عبر روابط بحث خبيثة.

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وذكرت الشركة أن على المستخدمين تجنب كتابة 6 كلمات معينة في محركات البحث، حيث قد يقعون ضحية لسرقة بياناتهم الشخصية بمجرد النقر على روابط احتيالية تظهر في أعلى نتائج البحث.



وأفادت التقارير أن بعض المستخدمين الذين كتبوا على جوجل استفسارًا بسيطًا مثل: «هل القطط البنغالية قانونية في أستراليا؟»، تعرضوا لسرقة بياناتهم الشخصية. وبيّنت «SOPHOS» في بيانها أن «الضحايا غالبًا ما يُستدرجون عبر النقر على روابط إعلانية ضارة تبدو كأنها إعلانات تسويقية مشروعة».

كما أضافت أن الروابط الخطيرة تظهر عادةً في نتائج البحث عند استخدام كلمة «أستراليا»، مما يجعل مستخدمي الإنترنت في أستراليا أكثر عرضة لهذا النوع من الهجمات.



وبمجرد النقر على هذه النتائج، يتمكن القراصنة من سرقة بيانات المستخدمين، مثل تفاصيلهم المصرفية، باستخدام برنامج ضار يُعرف باسم «Gootloader». هذا البرنامج لا يكتفي بسرقة المعلومات بل قد يمنع المستخدمين من الوصول إلى أجهزتهم أيضًا.



وأشارت «SOPHOS» إلى أن استخدام مصطلحات بحث غير ضارة مثل القطط البنغالية يجعل هذا التهديد أكثر خطورة، حيث لا يحتاج المستخدم إلى البحث عن شيء مشبوه ليصبح ضحية لهذه الهجمات.



وأوضحت الشركة أن القراصنة باتوا يعتمدون على تكتيك يُعرف باسم «تسمم محرك البحث» لاختراق عمليات البحث غير الضارة، وهو ما يتيح لهم الوصول إلى بيانات المستخدمين بسهولة. ونصحت «SOPHOS» المستخدمين الذين يشتبهون بأنهم قد تأثروا بهذا الهجوم بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم على الفور لحماية بياناتهم.