ملاحظة جديدة عن ChatGPT تثير قلق المستخدمين

الوكيل الإخباري- أثار سلوك غير معتاد من روبوت الدردشة الشهير ChatGPT اهتمام عدد من المستخدمين مؤخرًا، بعد أن لاحظ البعض أن الروبوت بدأ يناديهم بأسمائهم أثناء الرد على الأسئلة أو حل المشكلات، في ظاهرة وصفها البعض بأنها "مقلقة".

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وكان من أبرز المعلقين على هذه الظاهرة مطور البرمجيات سيمون ويلسون، الذي اعتبرها ميزة "مخيفة وغير ضرورية"، مشيرًا إلى أن الاستخدام المفاجئ وغير المتوقع للأسماء يخلق شعورًا بعدم الراحة.



ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا التغيير ناتجًا عن ميزة "الذاكرة" المحسّنة التي أطلقتها شركة OpenAI مؤخراً في أبريل 2025، والتي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال تخصيص الردود بناءً على المحادثات السابقة.



من جهتهم، أشار خبراء في التواصل إلى أن استخدام الاسم الأول للمستخدم قد يكون استراتيجية فعّالة لبناء علاقة تفاعلية، لكنه قد يبدو زائفًا أو متطفلًا إذا تم استخدامه بشكل غير دقيق أو مبالغ فيه.



وفي خضم هذه التحديثات، أعلنت OpenAI أن ChatGPT بات الآن أكثر قدرة على تذكر تفاصيل المحادثات السابقة، مما يسمح له بتقديم إجابات أكثر دقة وملاءمة لاهتمامات المستخدمين — وهي خطوة تثير الإعجاب لدى البعض، والقلق لدى آخرين.