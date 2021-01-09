واتسآب يقرر وقف حسابات من يرفضون مشاركة بياناتهم الخاصة مع فيسبوك

الوكيل الإخباري _ اعلن تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب" عن شروط الخدمة الجديدة ، لإجبار المستخدمين على مشاركة البيانات الشخصية، بما في ذلك أرقام الهواتف والموقع، مع شركة "فيسبوك".

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حيث تم إرسال إعلان من قبل "واتسآب" إلى المستخدمين يوم الأربعاء الماضي، جاء فيه "أنه سيتعين على المستخدمين الموافقة على السماح لـ"فيسبوك" والشركات التابعة لها بجمع بيانات "الواتسآب"، بما في ذلك أرقام هواتف المستخدمين وأرقام هواتف جهات الاتصال والموقع والمزيد".



وإذا لم يوافق المستخدمون بحلول 8 فبراير/ شباط القادم، سيفقدون الوصول إلى حساباتهم عبر تطبيق واتسآب.



المصدر : سبوتنيك



