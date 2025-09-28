وداعًا للفوضى الرقمية… الذكاء الاصطناعي يرتب الصور في "ويندوز 11"

الوكيل الإخباري- بدأت مايكروسوفت اختبار ميزة جديدة في تطبيق Photos على ويندوز 11، تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتصنيف الصور تلقائيًا إلى مجلدات مثل: إيصالات، لقطات شاشة، وثائق، وملاحظات.

الميزة تتعرف على الصور بناءً على محتواها البصري، وليس فقط النص، وتُعرض التصنيفات الجديدة داخل قسم "Categories" لتسهيل الوصول.



الميزة قيد التجربة حاليًا ضمن نسخة Windows 11 Insiders، ومن المتوقع طرحها قريبًا لجميع المستخدمين. ورغم فوائدها، أبدى البعض مخاوف بشأن خصوصية الصور الحساسة، بانتظار توضيحات من الشركة.