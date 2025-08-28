الخميس 2025-08-28 03:17 م
 

يوتيوب ميوزيك يحتفل بعيده العاشر بإضافة خصائص جديدة لمنافسة سبوتيفاي

لالا
تعبيرية
 
الخميس، 28-08-2025 02:25 م

الوكيل الإخباري-   احتفل تطبيق يوتيوب ميوزيك، التابع لشركة يوتيوب، بمرور 10 سنوات على إطلاقه، بإضافة خصائص جديدة تهدف إلى تعزيز تجربته ومنافسته لمنصات بث الموسيقى الشهيرة مثل سبوتيفاي.

اضافة اعلان


من بين الميزات الجديدة:
قوائم تشغيل "تيست ماتش" (مطابقة الذوق) التي تجمع اهتمامات المستخدمين المتداخلة.
إشعارات بالإصدارات الغنائية الجديدة، المنتجات، والحفلات الموسيقية، بالتعاون مع منصة باندسينتاون لاكتشاف الحفلات عند مشاهدة فيديوهات يوتيوب ويوتيوب شورتس.
دعم التعليقات التفاعلية على الألبومات وقوائم التشغيل، بالإضافة إلى نظام شارات ولاء للمعجبين مثل "أفضل مستمع" و"أول من يشاهد".


وأعلنت يوتيوب أن كتالوج يوتيوب ميوزيك يضم أكثر من 300 مليون أغنية تشمل تسجيلات الاستوديو، العروض الحية، والريمكسات، متفوقًا بذلك على مكتبة سبوتيفاي التي تضم أكثر من 100 مليون أغنية.


كما تمتلك الخدمة أكثر من 4 مليارات قائمة تشغيل أنشأها المستخدمون، منها 1.8 مليار قائمة عامة.


وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للفنانين والفرق الموسيقية تحقيق أهداف مشاهدة محددة للفيديوهات، مثل 100 ألف، مليون، أو مليار مشاهدة، مما يعزز التفاعل بين الجمهور والفنانين.

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تصاعد الدخان والنيران من مبنى سكني تعرض لقصف إسرائيلي في مدينة غزة

فلسطين 71 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وزارة النقل

أخبار محلية ورشة في وزارة النقل حول النافذة الوطنية الواحدة

9

مناسبات أحمد الرفاعي..مبارك الماجستير

ى

المرأة والجمال 5 حلول سهلة لإخفاء تجاعيد محيط الشفاه

بر

فن ومشاهير بعد نجاحه في علاجها.. من هو الطبيب الفلسطيني أيمن الآغا الذي شكرته أنغام؟

بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود

أخبار محلية 43 محاميا يؤدون اليمين القانونية

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من مبادرة "نقطة ابتكار"

أخبار محلية العيسوي: الملك وولي العهد يعززان دور الشباب في الابتكار والريادة

لالا

تكنولوجيا يوتيوب ميوزيك يحتفل بعيده العاشر بإضافة خصائص جديدة لمنافسة سبوتيفاي



 
 





الأكثر مشاهدة