إدارة سجون الاحتلال تنقل سبعة أسرى إلى زنازين سجن نفحة

الوكيل الإخباري-

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نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، سبعة أسرى إلى عزل سجن "نفحة"، بعد احتجاجهم ورفضهم قرارها عزل رفيقهم الأسير عمر خرواط مجدداً، ونقله إلى زنازين سجن "هشارون".وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الأسرى السبعة هم: (ياسر أبو تركي، وياسر الشرباتي، وطالب عمرو، وحاتم الجمل، وأيمن الشرباتي، وراتب حريبات، وخليل أبو عرام).وكانت إدارة سجون الاحتلال أقدمت مجدداً على عزل الأسير عمر خرواط (49 عامًا) من الخليل، بعد قرابة الـ(20) يومًا على إنهاء عزله الإنفرادي، والذي استمر لمدة ثمانية أشهر.الأسير خرواط، ومنذ شهر آذار/ مارس المنصرم، يواجه العزل الإنفرادي، إلى جانب رفيقه الأسير حاتم القواسمة، وجرى عزلهما في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، وفي ظروف قاسية وصعبة، إضافة إلى حرمانهما من زيارة العائلة، وبعد ضغوط نفذها الأسرى، ومطالبات عديدة بإنهاء عزلهما، جرى نقل الأسير حاتم القواسمة من عزل سجن "جلبوع" إلى سجن "هداريم"، فيما أبقت في حينه على عزل الأسير خرواط في سجن "مجدو" إلى أن نقلته إلى سجن "شطه" مؤخراً.