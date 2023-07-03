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الإثنين، 03-07-2023 01:51 م

الاحتلال يستهدف الطواقم الصحفية خلال العدوان على جنين

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الوكيل الاخباري - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، الطواقم الصحفية خلال تغطيتها للعدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.


وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان، إن جيش الاحتلال أطلق النار على مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة، والمصور ربيع منير، وألحق أضرارا بالكاميرا وجهاز البث.


وأوضحت النقابة أن الصحفي شحادة استهدفته قوات الاحتلال مع المصور منير بشكل مباشر، بأكثر من ست رصاصات أصابت الكاميرا وجهاز البث وأعطبتهما.


وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها منذ الليلة الماضية، ما اسفر حتى الآن عن استشهاد 7 فلسطينيين، وإصابة اكثر من 27 آخرين، جروح سبعة منهم حرجة.

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