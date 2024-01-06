إصابات واعتقالات بينهم سيدتان خلال اقتحام الاحتلال مناطق في طولكرم

الوكيل الاخباري- أصيب شاب، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عقب اقتحام بلدة بلعا شرق طولكرم، كما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين بينهم سيدتان من ضاحية شويكة شمالا.

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وذكرت مصادر لـ"وفا"، أن الشاب أصيب بالرصاص في أطرافه السفلية، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.



وأضافت، أن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة ونشر قناصتها على إحدى البنايات العالية، وسط اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.



وداهمت قوات الاحتلال أحد المحال التجارية وسط البلدة، بعد تفجير بوابته وتفتيشه وتخريب محتوياته، واعتقلت صاحبه المواطن الفلسطيني فادي شوكت عمير، كما داهمت مبنى روضة بلعا، وفتشتها.



وفي السياق، أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين في مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق طولكرم، وتم نقل الإصابات الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، إحداها بالكتف وإصابتين بالأرجل، ووصفت حالات جميع المصابين بالمستقرة.

