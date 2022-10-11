إصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار في نابلس

الوكيل الإخباري - أصيب جندي إسرائيلي، ظهر الثلاثاء، بعملية إطلاق نار شمال غربي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما أعلنت مجموعات "عرين الأسود" مسؤوليتها عن العملية.

اضافة اعلان



وذكرت القناة 7 العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن جنديًا أصيب بجراح متوسطة في الجزء العلوي من جسده بعد إطلاق النار عليه أثناء تأمينه مسيرة للمستوطنين قرب بؤرة "حوميش" شمال غربي نابلس.



أما قناة 13 العبرية فقالت إن مقاومين يستقلون مركبة استهدفوا حاجزًا للجيش قرب بؤرة "حوميش" الاستيطانية المقامة على أراضي قرية برقة، فأصبوا جنديًا، ونُقل للمستشفى لتلقي العلاج.



وجاءت العملية مع بدء تجمع مستوطنين في مسيرة كان من المقرر أن تتجه إلى بؤرة "حوميش" احتجاجًا على تردي الوضع الأمني، وللضغط على حكومة الاحتلال لإعادة المستوطنة المخلاة منذ عام 2005.

صفا



