إصابتان إحداهما خطيرة برصاص الاحتلال في نابلس

الوكيل الاخباري - أُصيب، اليوم الخميس، شابان بالرصاص الحي، أحدهما بجروح خطيرة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليهما، عند حاجز دير شرف غرب نابلس.

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وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب أحد الشبان خلال تواجده قرب حاجز دير شرف، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.



وأضافوا، أن شابا آخر، يبلغ من العمر (35 عاما)، أصيب بالرصاص الحي في اليد، جراء المواجهات التي اندلعت عند الحاجز المذكور، حيث قامت قوات الاحتلال بإغلاقه ومنع الفلسطينيين من العبور.



كما أطلقت تلك القوات الرصاص الحي صوب مركبة كانت متوقفة عند الحاجز، دون معرفة مصير راكبيها حتى اللحظة.