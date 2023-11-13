ارتفاع عدد الشهداء جراء انقطاع الخدمات بمجمع الشفاء إلى 20

الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة عن وفاة 7 مرضى جدد في مجمع الشفاء الطبي، نتيجة نفاد الأوكسجين. وبهذا، يصل عدد الشهداء جراء انقطاع الخدمات في مجمع الشفاء إلى 20 فلسطينيًا. اضافة اعلان





وأضاف المتحدث قائلاً: "تعتبر الساعات القادمة خطيرة للغاية على حياة 36 طفلاً خدجًا، حيث لا يتوفر أي طعام في مجمع الشفاء الطبي لليوم الثالث على التوالي، ونحتاج إلى إمداد المجمع بالمياه والطعام والوقود والمستلزمات الطبية."



وأكمل بالقول: "لا يمكننا حصر أعداد الشهداء والجرحى منذ 3 أيام بسبب حصار مجمع الشفاء."



وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع الشفاء الطبي من جميع الجهات، وأنهم لم يجدوا أي استجابة لجميع النداءات التي وجهوها من داخل المجمع.





