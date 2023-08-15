استشهاد شابين برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شابان فلسطينيان فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم عقبة جبر للاجئين، قضاء أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة.

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وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيدين هما: قصي عمر الولجي (17 عاما)، ومحمد ربحي نجوم (24 عاما)، حيث استشهدا عقب إصابتهما برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عنيفة اندلعت بمخيم عقبة جبر.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شابين بجراح خطيرة جدا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى أريحا الحكومي، وذلك قبل أن يعلن عن استشهادهما.

صفا